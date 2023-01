Nikita Pelizon denunciata, parla la sorella. In queste ore la bella influencer è al centro dell’attenzione nella Casa. Sia per quanto avvenuto con Oriana Marzoli la quale passeggiando con Luca Onestini sotto braccio ad un certo punto ha dato un calcio al suo cappotto facendolo volare a terra. Una scena ripresa e mandata in onda anche nel corso della puntata di ieri, creando ovviamente un putiferio. Poi c’è la storia con Luca Onestini.

Nikita Pelizon ha accusato Luca Onestini di averle chiesto di dirle “delle porcate all’orecchio” e poi di averla “sbattuta al muro” strusciandosi su di lei. A queste parole l’ex UeD ha reagito chiedendo di vedere i filmati per smentirla, ma la prova regina non c’è visto che l’episodio è avvenuto lontano dalle telecamere. Intanto Nikita è finita nell’occhio del ciclone per un altro fatto, ovvero un comportamento ben poco rispettoso nei confronti del proprio animale domestico.

Leggi anche: “Mi ha sbattuta al muro e poi…”. GF Vip 7, Nikita confessa su Onestini. E subito scoppia il caos





Il racconto della sorella di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon è stata denunciata dall’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente per maltrattamento di animale. Era stata infatti la stessa gieffina a raccontare: “Mia sorella era fissata con le Barbie e ne avevamo tipo cento. Io ero nel periodo parrucchiera e tagliavo ogni cosa: un giorno ho tagliato i capelli a tutte le Barbie e lei si arrabbiò moltissimo. In quel periodo avevo tagliato anche le vibrisse al mio gatto, i baffi. Se tu tagli i baffi ai gatti li mandi in crash totale perché per loro sono la concezione del loro equilibrio e la mia gatta sembrava ubriaca, andava a sbattere addosso agli armadi”.

Tagliare i baffi al gatto è perseguibile come reato, come ricordato dall’AIDAA: “Due formali denunce sono state inviate dall’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente questa mattina alle procure di Roma e Trieste per il reato di maltrattamento di animali nei confronti di Nikita Pelizon nata a Trieste il 20 marzo 1994 ed attuale concorrente GF VIP 7 il programma in onda sulle reti Mediaset. La signora Nikita ha infatti dichiarato di aver tagliato per gioco le vibrisse alla propria gatta”.

Per una cosa fatta a 4 anni inconsapevolmente non si è assolutamente perseguibili per legge,se invece dici stronza e cretina ad una persona è diffamazione e sei perseguibile penalmente, quindi ti consiglio di pensare prima di parlare perché parole poco pensate portato pene. — Jessica (@JeyPelizon) January 22, 2023

A chiarire l’intera vicenda è stata però la sorella di Nikita, Jessica, che ha svelato: “Per una cosa fatta a 4 anni inconsapevolmente non si è assolutamente perseguibili per legge. Se invece dici stro*** e cretina ad una persona è diffamazione e sei perseguibile penalmente. Quindi ti consiglio di pensare prima di parlare perché parole poco pensate portano pene”.

“Ma avete visto che ha fatto?”. GF Vip 7, tutti contro Oriana: il brutto gesto contro Nikita