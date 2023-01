Gesto choc al GF Vip 7 di Oriana Marzoli, almeno stando a quanto ricostruito da alcuni utenti. Nel corso della puntata in diretta del 23 gennaio, la gieffina si trovava in compagnia di Luca Onestini quando ha fatto qualcosa di inspiegabile. Ma poi le spiegazioni sono arrivate dal mondo del web, infatti pare che quell’atteggiamento avuto dalla ragazza non sia stato affatto casuale ma deliberato. Un comportamento per far notare ancora di più il suo astio nei confronti di una compagna di avventura.

Ma al GF Vip 7 non è successo solo questo con Oriana Marzoli protagonista. Ha avuto infatti una lite con Antonella Fiordelisi in piena diretta e si è verificato un episodio che è stato condannato da tutti. Visto che Oriana stava tentando di interrompere il commento di Sonia Bruganelli, Antonella Fiordelisi è entrata a gamba tesa dicendo: “Fai parlare puledra”. E l’utente che ha postato il breve filmato, della durata di 4 secondi, ha detto: “Lei che parla tanto di solidarietà femminile e poi continua a offendere una ragazza anche in diretta mondiale. Che schifo”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli attaccata dopo il suo gesto choc

Al GF Vip 7 Oriana Marzoli non va d’amore e d’accordo non soltanto con Antonella Fiordelisi, con la quale è ormai impossibile raggiungere almeno una tregua, ma anche con un’altra coinquilina amica proprio dell’ex di Chiofalo. E davanti ad Onestini la vippona venezuelana ha fatto una cosa che è stata prontamente criticata da molti utenti, in primis dal profilo Twitter Emys, che ha anche pubblicato il video in questione della durata di 12 secondi. E Luca è parso parecchio imbarazzato, infatti ha subito cercato di rimediare.

Mentre Oriana stava camminando in casa sotto braccio a Luca Onestini, ha sferrato un calcio improvviso ad un cappotto che era appoggiato sul divano. E lo ha fatto cadere, mentre lei pareva stesse per cadere avendo perduto il suo equilibrio. Ma sul web è uscita fuori un’altra versione dei fatti, come scritto da Novella 2000. Quel cappotto sembra che appartenga alla sua nemica Nikita Pelizon, quindi si sarebbe trattato di un gesto volontario. Onestini ha riposto l’abito e esclamato: “No, no, non so di chi sia ma mettiamolo qui”.

Oriana che butta a terra il cappotto di Nikita fingendo di non sapere di chi fosse, quando 2 giorni fa glielo ha visto e le ha detto che cosa avesse fatto (perché ci aveva disegnato sopra). Una pagliaccia all’ennesimo livello, e chi la sostiene lo è più di lei #gfvip #nikiters pic.twitter.com/mUNGmxTPlH — Emys (@SDearmelancholy) January 24, 2023

Questo il principale commento contro Oriana: “Butta a terra il cappotto di Nikita fingendo di non sapere di chi fosse, quando due giorni fa glielo ha visto e le ha detto che cosa avesse fatto (perché ci aveva disegnato sopra). Una pagliaccia all’ennesimo livello e chi la sostiene lo è di più”.