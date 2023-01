Lo abbiamo già detto, nell’ultima puntata del GF Vip, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli si sono scontrate duramente. Ma quello che ha fatto davvero discutere sui social, è stata la reazione (forse) sconsiderata di Sonia Bruganelli. Dopo lo scontro infatti, l’opinionista di Alfonso Signorini, ha detto qualcosa di davvero molto forte, per alcuni utenti del programma. Naturalmente è il suo punto di vista e in quanto tale deve essere rispettato, ma non senza polemiche, considerando quello che è successo dopo le sue parole.

Ma andiamo con ordine, Antonella e Oriana sono state invitate nella stanza Led dove se ne sono dette di tutti i colori. A dare il la alla discussioni è Signorini che dice: “Mi ha fatto ridere la scena in cui urlavi che Oriana è trash. Siete tutti che sguazzate nel trash. Diciamo amore, non è che ha parlato Coco Chanel”. Antonella, non potendola riprendere con il padrone di casa, ha sferrato un lungo attacco a Oriana, dicendo: “Pensi solo ai ragazzi qui dentro, ma non puoi fare nient’altro qui dentro”.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli: la frase choc su Oriana Marzoli

A quel punto la Marzoli ribatte: “Ti sei avvicinata perché mi dovevo coprire e non mi dovevo allenare in bikini, invidiosa. Non ci sei stata più quando avevo bisogno. Non ti interessavo più quando non frequentavo più Antonino. Sei una provocatrice, che vuole passare come una vittima. Io se provoco, dopo non faccio la vittima”.

Poco dopo Signorini dice: “Antonella ma ti sembra solidarietà femminile dire ‘tu vai con tutti gli uomini che ti pare’?”. A questo punto entra a gamba tesa anche Sonia Bruganelli che parla proprio di solidarietà femminile: “La biondina sta totalmente in preda a una forma mitomania. Lei è stra-convinta e infatti è molto divertente, come sono i pagliacci e gli attori che non recitano neanche tanto bene”.

Sonia: “Io credo che la solidarietà femminile uno se la debba meritare”



Quindi oriana non se la meriterebbe perché si è divertita insieme ad un uomo e ora sta provando qualcosa di serio per un'altro? CHE CESSATA MAMMA MIA! #gfvip #oriele — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) January 23, 2023

Sonia: “io credo che la solidarietà femminile uno se la debba meritare”#gfvip pic.twitter.com/vRwn0hwwY1 — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) January 23, 2023

E ancora: “Amore non me lo devi dire! Amore sarà Luca, Antonino o Daniele. Credo che la solidarietà femminile si debba meritare. Tu lì dentro hai tutto un altro interesse, quello di non prendere un ulteriore palo”. Polemica a non finire sui social per le parole della Bruganelli: “Quindi oriana non se la meriterebbe perché si è divertita insieme ad un uomo e ora sta provando qualcosa di serio per un’altro? CHE CESSATA MAMMA MIA!”, scrive un utente su Twitter.

