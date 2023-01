Nella serata di lunedì 23 gennaio è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 7 e gli occhi dei telespettatori subito sono finiti su Giaele De Donà, che è stata vista troppo magra. L’ansia e la preoccupazione hanno immediatamente preso il sopravvento in rete, infatti quando è stata inquadrata più volte dalle telecamere del reality show tutto è sembrato più chiaro. E ora c’è chi sta invocando a gran voce interventi tempestivi per fare chiarezza sullo stato di salute della vippona.

Al GF Vip Giaele De Donà certamente è cambiata molto in questi mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, diventando parecchio magra. Ma il pubblico da casa ha notato una variazione repentina del suo aspetto proprio in queste ore, visto che è ormai diventata marcata. I concorrenti sono seguiti quotidianamente e sicuramente qualche medico avrà già visitato l’influencer, ma tutto questo non basta a molti utenti. I quali hanno scritto dei messaggi molto allarmanti perché hanno timore per ciò che sta succedendo.

GF Vip 7, Giaele De Donà sempre più magra: la preoccupazione dei fan

Probabilmente nei prossimi giorni scopriremo qualcosa in più sulle sue condizioni di salute, visto che il GF Vip 7 si adopererà per scoprire perché Giaele De Donà sia diventata così magra. Non sappiamo se non mangia in modo corretto oppure se è stato lo stress a provocarle questa situazione. Fatto sta che su Twitter la preoccupazione è ormai arrivata ai massimi livelli e tutti vogliono tenere alta l’attenzione su questa vicenda. Andiamo a vedere cosa hanno scritto diversi internauti.

Alcuni utenti hanno scritto, come riportato da Leggo: “Non simpatizzo per lei, ma ragazzi, Giaele è entrata magra ma ora sta diventando patologica secondo me. Ormai è pelle e ossa, sono un po’ preoccupata e non ha un minimo di fondoschiena, seno, pancia, cosce. Autori o persone vicine a lei non fanno nulla?”, “Continuo a notare che Giaele è sempre più magra e ha il viso scavato. Ha le occhiaie e spesso è stanca, forse sarebbe meglio fare qualche accertamento?”, “Impressionante quanto sia diventata magra, sono preoccupato”.

Nel corso dell’appuntamento in diretta, la stessa opinionista Sonia Bruganelli ha sottolineato di vedere molto dimagrita Giaele De Donà ma non sono state fornite ulteriori informazioni. Staremo a vedere se saranno prese decisioni dal GF Vip nei prossimi giorni.