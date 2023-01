GF Vip 7, Giaele De Donà pizzicata da Antonino: il ritorno dell’ex di Belen Rodriguez nella Casa ha avuto un effetto detonante. Nei giorni scorsi sono fioccate critiche su di lui, tra chi non riteneva giusto il suo reintegro dopo diverse settimane e chi lo vede troppo interessato a creare delle dinamiche. Quello che è certo è che Antonino ha monopolizzato l’attenzione femminile, da Nicole Murgia (ultima della serie) a Giaele De Donà con la quale ha avuto un confronto in giardino non finito benissimo.



Tutto è iniziato quando Giaele si è sbottanata sul suo percorso all’interno della casa più spiata e, in particolare, sulla delicata condizione con il marito. Spiega Giaele: “Ho fatto qui dentro compleanno, Natale, anniversario. Tutto sto facendo qui dentro”. Antonino non si è fatto scappare il momento e ne ha approfittato per una battuta che sa di provocazione.

Leggi anche: Giaele De Donà, finalmente il marito al GF Vip 7: in crisi e lacrime





GF Vip 7, nei mesi scorsi la lettera di Brad alla moglie Giaele



“Pure il divorzio, fra poco”, ha esclamato. L’espressione di Giaele dopo la frase di Antonino non è stata delle migliori, tanto che il giovane hairstylist ha subito provato a correggere il tiro quando ormai era troppo tardi. Il rapporto tra Giaele e il marito Brad aveva visto il suo momento di massima tensione lo scorso novembre quando aveva fatto arrivare una lettera all’interno della Casa.



Lettera nella quale si leggeva: “Cara Giaele, ci siamo sempre dati a vicenda enormi quantità di libertà per vivere la vita al massimo, rimanendo impegnati nel cuore, nella mente, nello spirito e in amore. Non importa quanto tempo siamo stati separati, non importa quante miglia possano separarci. E non importa quanti ostacoli ci siano stati posti di fronte. Perché una parte di te era ed è sempre con me”.



“Come tuo marito, ho accettato di essere favorevole alla tua partecipazione al GF Vip, ma a due condizioni. Uno, di essere rispettosa del nostro rapporto, non oltrepassando la nostra linea concordata. Due, rispettare il mio desiderio di rimanere una persona riservata nel miglior modo possibile. Ora ho delle preoccupazioni per alcune azioni molto specifiche, per il tuo comportamento come mia moglie. Comportamento che è visibilmente inappropriato per molti e bene al di là di ciò che sarebbe rispettoso per noi”.