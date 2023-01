GF Vip 7, tra Luca Onestini e Nikita Pelizon la pace resta un miraggio: nella puntata di ieri uno scambio di accuse destinato a far discutere. Il punto di tensione più alto quando Alfonso Signorini ha messo i due concorrenti faccia a faccia ed è venuta fuori la storia del loro avvicinamento. Nikita, sollecitata al racconto dal conduttore, ha spiegato di come tra i due ci siano stati contatti molto ravvicinati. Storia che lei ha raccontato a Antonella Fiordelisi (guarda il video in basso).



Nikita ha raccontato di essere stata avvicinata da Luca che le avrebbe detto: “di dirgli delle porate all’orecchio”, ha confessato ad Antonella. E non è finita qui, di averla ‘sbattuta al muro’ (sempre parole di Nikita) e di averle fatto capire chiaramente di essere interessato a lei. Parole che hanno fatto immediatamente replicare Luca Onestini che non c’è andato per il sottile.

GF Vip 7, Luca Onestini accusa Nikita Pelizon: “È una bugiarda”

“Ha descritto una scena porno, è assurdo”, si sfoga messo spalle al muro. “Dice che mi strusciavo su di lei. Meno male che non l’ho baciata, se no mi avrebbe fatto arrestare. Le persone così ti mandano in galera”, dice incredulo. Alfonso Signorini avrebbe chiesto alla produzione di vedere i filmati ma pare proprio che la prova regina machi: il momento incriminato infatti si sarebbe svolto fuori dal perimetro delle telecamere.



Dura la risposta dei fan. Scrive un utente: “Io non ho parole. Far passare Nikita per bugiarda e come una che si inventa le cose. Li abbiamo visti tutti gli atteggiamenti che ha avuto Luca con Nikita inizialmente e ci sono anche i video, la scena che descriveva con Antonella io la ricordo tale e quale e lui è veramente falso e una brutta persona”.



“A far passare tutto come un’invenzione di Nikita e continua a trattarla anche in modo sgarbato. Orietta ha avuto pure il coraggio di dire che le donne si trattano così. Questo gf è sempre più vergognoso”. Ancora più duro questo commento: “Si chiama gaslighting. Povera Nikita. Non capisco come il grande fratello non protegga persone lese come Nikita soggette alla manipolazione di queste persone con reali problematiche di narcisismo e chissà cos’altro”.