Roberta Capua, l’abbraccio e le lacrime dietro le quinte. È successo dopo L’Estate in diretta

Ultima puntata per L’Estate in Diretta. Il talk estivo ha salutato il pubblico in occasione della puntata di venerdì 2 settembre andata in onda su Rai1 e condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Dalla prossima settimana torna La Vita in Diretta con Alberto Matano alla conduzione. Il giornalista ha anche fatto una sorpresa ai due conduttori: è entrato in studio cogliendo di sorpresa Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Il conduttore de La vita in diretta è infatti piombato in studio per dare l’appuntamento con il suo talk ma prima ha voluto ringraziare i due colleghi per l’ottimo lavoro svolto: “Prima di tutto fatemi dire bravi, grazie! Avete fatto un lavoro pazzesco, meglio dell’anno scorso e tenuto compagnia agli italiani”. Quindi le novità della nuova edizione che tornerà in onda tra pochissimo ormai: “Ci saranno molti ospiti”, ha anticipato Alberto Matano durante la sua incursione a sorpresa a Estate in diretta.





Estate in diretta Roberta Capua emozionata per Gianluca Semprini

L’ultima puntata de L’Estate in Diretta è stata anche caratterizzata da un momento di grande emozione: le lacrime di Roberta Capua. Sui social si è mostrata abbracciata affettuosamente al collega Gianluca Semprini, con gli occhi rigati dal pianto. Un pianto di stima e commozione. “Amico e compagno d’avventura”, ha commentato l’ex Miss Italia, a riprova che con il giornalista condivide anche un legame solido e amichevole quando non è sotto i riflettori.

Anche nel corso della puntata Roberta Capua aveva voluto omaggiare Gianluca Semprini con un gesto eloquente. Dopo che è stata mandata in onda una clip di ringraziamento dedicata a tutti coloro che hanno lavorato al programma e dopo che è stato ringraziato il pubblico che ha seguito fedelmente il talk (sono stati registrati ottimi ascolti nei mesi estivi) Roberta Capua si è voluta ritagliare un momento per esprimere la propria gratitudine al collega. “Un attimo, grazie. Una parola per te Gianluca…”, ha sottolineato.

La conduttrice campana ha fatto un eloquente gesto con le mani: ha mimato mani un cuore e ha spedito un bacio a Gianluca Semprini, il quale ha ricambiato con un bacio di risposta e un largo sorriso. Gesti teneri e allo stesso tempo sinceri da parte di due volti molto preparati e professionali della tv italiana. Il pubblico ha mostrato di apprezzare con gli ascolti il loro lavoro e i loro sforzi. La conduttrice di Estate in diretta ha chiuso il talk ringraziando tutti coloro che in questi mesi li hanno seguiti con affetto: “Noi dobbiamo ringraziare il pubblico che vogliamo abbracciare ad uno ad uno perché siete stati tantissimi, vi ringraziamo di cuore”.

