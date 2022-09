Sorpresa nell’ultima puntata di Estate in diretta, per pubblico e conduttori con l’irruzione di Alberto Matano in studio. Fresco di nozze e di luna di miele, ora che è iniziato settembre il giornalista e presentatore è pronto a tornare con la sua La Vita in diretta. L’appuntamento con la nuova edizione è infatti per lunedì 5 settembre alle 17.20 circa su Rai1.

La puntata di Estate in diretta si è però aperta in modo particolare: “Oggi è la nostra ultima puntata di questa edizione e avremmo voluto entrare e fare il nostro ingresso come sempre, ma non c’è sembrato il caso, perché proprio in questo momento sta arrivando il feretro della piccola Alessia, la bambina che è morta a causa del crollo dell’altalena…Non ce la siamo sentita”, le parole di Roberta Capua.





Alberto Matano sorpresa a Estate in diretta

Ma come detto, durante l’appuntamento di venerdì 2 settembre, non sono mancate le sorprese durante i collegamenti e le interviste su argomenti di cronaca nera e temi molto più leggeri di gossip, spettacolo e cronaca rosa. Come quando Roberta Capua e Gianluca Semprini sono stati sorpresi dall’irruzione in diretta di Alberto Matano.

Il conduttore de La vita in diretta è infatti piombato in studio per dare l’appuntamento con il suo talk ma prima ha voluto ringraziare i due colleghi per l’ottimo lavoro svolto: “Prima di tutto fatemi dire bravi, grazie! Avete fatto un lavoro pazzesco, meglio dell’anno scorso e tenuto compagnia agli italiani”. Quindi le novità della nuova edizione che tornerà in onda tra pochissimo ormai.

“Ci saranno molti ospiti”, ha anticipato Alberto Matano durante la sua incursione a sorpresa a Estate in diretta. Ma ha anche aggiunto che la formula resterà pressoché invariata perché squadra che vince non si cambia ma qualche piccola novità non mancherà: “Saremo sempre più fuori per raccontare la realtà, i nostri inviati in questo sono bravissimi. E ci sarà qualche ospite nuovo al tavolo ma il formato rimane quello”.

La prima vacanza da sposati (e con gli amici vip): Alberto Matano e Riccardo dopo il matrimonio