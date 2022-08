Alberto Matano, la vacanza con il marito. Una calda estate che per il conduttore italiana ha fatto il suo ingresso con una grande e gioiosa novità. Dopo aver coronato il sogno dell’unione civile con Riccardo Mannino, Alberto vola felice in Andalucia. E a giudicare dalle foto, la vacanza sta promettendo decisamente bene.

Alberto Matano in vacanza con Riccardo Mannino in un posto da sogno. Non poteva che proseguire al meglio la tanto attesa e meritata pausa estiva. Dopo 15 anni insieme la coppia ha pronunciato il fatidico ‘si’ e adesso il viaggio è uno dei regali più belli che potevano dedicarsi.





Alberto Matano in vacanza con Riccardo Mannino: un posto da sogno

“Insieme la Spagna è ancora più bella”, scrive Alberto su Instagram, ma il conduttore non è partito solo con il compagno. Insieme alla coppia anche Raoul Bova e Rocio Munos Morales, che scrive: “Io vi adoro”. (Alberto Matano e Riccardo Mannino, finalmente il viaggio di nozze).

Viaggi come occasioni per trascorrere il tempo insieme ma anche in compagnia dei più cari amici. Infatti prima di volare verso le coste spagnole, Alberto Matano è stato anche in Calabria e in Puglia. Qui gli scatti condivisi su Instagram insieme a Claudio Santamaria e Francesca Barra.

Un periodo decisamente denso di gioia per il conduttore e giornalista che ha ammesso: “Sul piano intimo è cambiato tutto. Diciamo che è come se col matrimonio questo rapporto lungo e consolidato abbia avuto un vestito, come se si fosse chiuso un cerchio, come se la casa fosse completata con il tetto e le pareti dipinte. Oltre alla sensazione magica tra noi di grande felicità”.

