Alberto Matano e Riccardo Mannino, le foto della luna di miele sono davvero fantastiche. A paparazzarli in esclusiva è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che è riuscito dunque a beccarli mentre si godevano delle vacanze da sogno. Il conduttore de La vita in diretta si sta riposando dopo mesi duri trascorsi a lavoro e, prima di riprendere a settembre, ha deciso di staccare la spina e di concedersi questo momento di assoluto relax, dopo lo splendido evento delle sue nozze.

Alberto Matano e Riccardo Mannino, le foto della luna di miele stanno facendo impazzire tutti. Eppure a causa del suo matrimonio non sono mancate le polemiche nel recente passato. Messainlatino.it ha scritto un articolo molto polemico: “Possibile che buona parte degli amici di Papa Francesco siano pro gay o gay?”. Quindi, in un certo senso sono state chieste delle spiegazioni al Pontefice, che comunque ha sempre manifestato vicinanza al mondo omosessuale nel corso del suo pontificato tuttora in corso.





Alberto Matano e Riccardo Mannino, le foto della luna di miele

Alberto Matano e Riccardo Mannino, le foto della luna di miele pubblicate dal settimanale Chi stanno già spopolando ovunque. I due neo sposi, dopo essersi uniti in matrimonio l’11 giugno, hanno scelto come luogo per vivere momenti indimenticabili la Sicilia e precisamente Pantelleria. Dunque, hanno preferito recarsi al mare e non a caso nelle immagini è possibile vedere entrambi farsi dei bagni rinfrescanti in acqua, oltre ad alcune gite a bordo di una barca. E non è mancato nemmeno il cibo buono.

Le nozze di Alberto Matano e Riccardo Mannino sono state celebrate a 15 anni dall’inizio della loro relazione sentimentale. Per tantissimo tempo il presentatore Rai ha preferito la riservatezza più assoluta, infatti del compagno poi diventato suo marito se n’è parlato solo recentemente prima del matrimonio officiato dall’amica di sempre Mara Venier. Nelle foto è possibile notare la felicità assoluta dei due, che sembrano davvero amarsi come se fossero all’inizio della loro storia d’amore.

La Rai ha deciso di riconfermare Alberto Matano alla guida de La vita in diretta. Nessuno stravolgimento negativo dunque per il popolare conduttore, che ritornerà a fare compagnia a milioni di telespettatori. Non poteva essere altrimenti, visto l’incredibile risultato riscosso dal conduttore nella stagione terminata da poco. E tutti sperano che prima o poi suo marito possa apparire in studio.

“L’ha fatto lui”. Alberto Matano parla del marito Riccardo: la verità sulla loro relazione