“Sono sconvolta, è terribile”. Roberta Capua scossa a Estate in diretta: il fatto è gravissimo

Roberta Capua è apparsa molto sconvolta nel corso della puntata del 19 agosto di Estate in diretta. Ogni giorno la conduttrice, insieme al collega Gianluca Semprini, tratta argomenti di attualità e anche di cronaca. Si è soffermata infatti pure sul violentissimo maltempo, che ha sferzato mezza Italia, provocando morti, feriti e danni ingenti. Ma c’è stato un altro episodio ad averle lasciato il segno, infatti quando ha iniziato a parlarne ha avuto non poche difficoltà vista la crudeltà della storia.

Durante l’appuntamento televisivo, Roberta Capua si è rivolta direttamente al pubblico di Estate in diretta riferendo di un bruttissimo omicidio che ha lasciato gli italiani interdetti. C’è stata una svolta impensabile sulla vicenda di un uomo, di cui si erano perse le tracce a fine luglio. Poi è successo qualcosa di incredibile e anche la stessa presentatrice Rai è rimasta molto scossa dall’incredibile avvenimento. Le sue parole sono infatti risuonate con forza e anche i telespettatori hanno condiviso il contenuto delle stesse. (Leggi anche “È un grande dolore”. Roberta Capua si commuove in diretta. Gianluca Semprini interviene)





Roberta Capua sconvolta a Estate in diretta: “Omicidio terribile”

C’è stato un delitto molto grave nel Sud Italia e ad essere accusati sono i parenti più prossimi della vittima. Roberta Capua ha iniziato a raccontare con sgomento la storia a Estate in diretta. La conduttrice si è anche soffermata comunque sui danni provocati dalle fortissime perturbazioni, che hanno messo in ginocchio varie regioni italiane: “Ieri è stata una giornata difficilissima, abbiamo visto delle immagini apocalittiche”. E Semprini ha aggiunto: “Colpito soprattutto da ciò che è successo in Toscana”.

Durante la puntata di Estate in diretta, Roberta Capua è parsa molto colpita dall’omicidio del panettiere Ciro Palmieri, avvenuto in Campania: “Si è consumato un atrocissimo delitto, un delitto terribile. Un omicidio davvero sconvolgente”. Per l’assassinio dell’uomo sono indagati la moglie e i due figli della vittima, che lo avrebbero ammazzato e poi fatto a pezzi prima di gettare il corpo. Ovviamente gli inquirenti stanno indagando per cercare di chiarire tutti gli elementi di questo fattaccio.

Secondo quanto ipotizzato finora, Ciro Palmieri sarebbe stato ucciso a Giffoni Valle Piana, nel salernitano, e poi buttato in un dirupo dopo essere stato fatto a pezzi. A incastrare la moglie e i figli le immagini delle telecamere di videosorveglianza. A osservare tutta la drammatica scena ci sarebbe stato anche un altro figlio dell’uomo, che ha appena 11 anni.

