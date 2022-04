“Il dolore più grande”. Gabriele, morto a 13 anni. La sorpresa di Enrico Papi a papà Paolo è da brividi

Big Show, grandi emozioni nello studio televisivo. Con Enrico Papi alla guida del timone del nuovo format di Canale 5 le sorprese sono dietro l’angolo. Tra scherzi organizzati tra le presenze in studio, anche un momento televisivo denso di forte commozione per la storia dell’infermiere Paolo, che ha perso il figlio Gabriele, 13 anni.

Star per una notte, questa la nuova idea teleisiva pensata per lo show di Enrico Papi. Non solo momenti di grande ilarità davanti alle telecamere di Big Show ma anche storie intrise di vita e di commozione: “Abbiamo regalato la serata più bella della sua vita a Paolo, un infermiere del reparto di neurochirurgia”, aveva anticipato Enrico Papi in una intervista a Fanpage.it. a proposito della sorpresa per Paolo.





Così la storia di Paolo rapisce il cuore del pubblico presente in studio a Big Show ma anche quello a casa. Paolo ha dovuto affrontare insieme alla moglie la dolorosa perdita del figlio Gabriele, 13 anni, a causa di una malattia neorologica: “Gabriele è diventato un angelo”ed è così che il gesto di Enrico Papi arriva puntuale per restituire alla coppia, ma a Paolo soprattutto, una grande emozione.

La sorpresa avrebbe visto l’infermiere realizzare il grande sogno di poter cantare davanti a un numeroso pubblico di spettatori. E così è stato. L’infermiere, sposato con la signora Carla, è rimasto senza parole quando Papi gli ha concesso la possibilità di realizzare il suo sogno. “Grazie a tutti, è una grande emozione”, ha poi detto Paolo con occhi lucidi davanti a tutti. Un momento televisivo impossibile da dimenticare.

“Spero di regalargli la serata più bella della sua vita”, aveva annunciato Enrico Papi, e la grande emozione è davvero arrivata. “Non abbiamo mai perso l’amore”, ha dichiarato la moglie, “abbiamo una figlia che ha condiviso con noi questo dolore”. Poi i riflettori si accendono su Paolo, al centro del palco insieme ai colleghi del suo reparto, pronto a esibirsi in un medley di canzoni tutte a tema “angelo” dedicate a suo figlio Paolo: “Se io fossi un angelo” di Lucio Dalla, “Angels” di Robbie Williams, “Vita” di Lucio Dalla e “Angelo” di Francesco Renga, per citarne alcune. Il pubblico visibilmente commosso.

Che botta per Enrico Papi, pessimo risveglio dopo il ritorno a Mediaset