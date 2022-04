Non è una giornata straordinaria quella del 16 aprile per Enrico Papi. Il conduttore si è infatti alzato con una notizia, che definire deludente è un eufemismo. Purtroppo avrebbe preferito leggere ben altro, ma la realtà dei fatti è questa e dovrà necessariamente reagire per provare a rimediare. Sicuramente l’impegno e l’abnegazione non sono mai mancati nella vita lavorativa dell’uomo, ma qualcosa non è ugualmente andato per il verso giusto ed è costretto a scontrarsi con questa spiacevole situazione.

Intanto, nel corso della puntata di ‘Big Show’, c’è stato un momento televisivo altamente partecipativo quello escogitato da Enrico Papi: “Rispondi al telefono!” ha esclamato il presentatore udendo lo squillo del telefono. Poi lo scherzo a Barbara, che ha dovuto fare fronte al disordine in camera, uno scherzo dai grandi colpi di scena se fatto a una maniaca dell’ordine. E i due protagonisti dei simpatici siparietti non potevano che salire poco dopo sul palcoscenico non appena Enrico Papi ha mostrato al pubblico il video dello scherzo.





Enrico Papi perde la gara di ascolti tv con il suo ‘Big Show’

Dunque, Enrico Papi pensava di potersi godere queste giornate di festa senza pensieri negativi. Invece si è materializzata una sconfitta professionale, anche se ovviamente nulla è da considerarsi perduto. Nella serata del 15 aprile è quindi andata in onda la nuova puntata del suo programma ‘Big Show’, ma il pubblico non ha risposto come si aspettasse. I dati sugli ascolti televisivi sono stati insoddisfacenti, complice comunque una concorrenza su Rai1 che indubbiamente era importante.

Infatti, la sua trasmissione di Canale 5 non è riuscita ad andare oltre il 12,12% di share ed Enrico Papi ha dovuto accontentarsi di 1 milione e 783mila telespettatori. Invece è andata decisamente meglio a Rai1, che ha mandato in onda il Rito della Via Crucis con Papa Francesco. Davanti al piccolo schermo si sono piazzate 4 milioni e 307mila persone con uno share pari al 20,42%. Bene anche sempre su Rai1 ‘Lo Speciale Porta a Porta – La Via Crucis dell’Ucraina, con 2 milioni e 451mila spettatori e share del 13%.

Per quanto riguarda gli altri programmi, su Rai2 ‘Noah’ ha ottenuto 772mila telespettatori; ‘Rocky’ su Italia 1 717mila; ‘Luigi Proietti detto Gigi’ su Rai3 1 milione e 30mila; ‘Propaganda Live – Diario di Guerra’ 492mila e ‘Quattro Matrimoni’ su Tv8 327mila. Per Enrico Papi una pesante battuta d’arresto, che non avrà fatto certamente piacere ai vertici di Mediaset.

“Rispondi!”. Enrico Papi, colpo di scena tra il pubblico di Big Show: la scena davanti a tutti