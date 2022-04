“Rispondi!”. Enrico Papi, colpo di scena tra il pubblico di Big Show: la scena davanti a tutti

Big Show, un esordio con il botto. La trasmissione in onda su Canale 5 vede alla guida del timone un frizzante Enrico Papi. Da subito il pubblico italiano ha avuto modo di apprezzare il format, partito alla grande anche grazie alla presenza straordinaria di Giulia Salemi e di altri grandi nomi.

Enrico Papi a Big Show, con al fianco Scintilla che non ha certo perso l’occasione di riservare al presentatore simpatici aneddoti in apertura, per una puntata densa di colpi di scena e simpatici siparietti che hanno alzato l’asticella delle aspetattive. Poi la caccia di Andrea, un complice di uno scherzo architettato dagli organizzatori del programma e seduto tra gli spettatori presenti in sala.





Un momento televisivo altamente partecipativo quello escogitato da Enrico Papi: “Rispondi al telefono!” ha esclamato il presentatore udendo lo squillo del telefono. Poi lo scherzo a Barbara, che ha dovuto fare fronte al disordine in camera, uno scherzo dai grandi colpi di scena se fatto a una maniaca dell’ordine.

E i due protagonisti dei simpatici siparietti non potevano che salire poco dopo sul palcoscenico non appena Enrico Papi ha mostrato al pubblico il video dello scherzo. A questo punto ecco la richiesta esplicita del presentatore: “Mi devi fare una promessa, dimmi che dormirai per una volta in una camera messa davvero così male”.

Enrico Papi nel corso della puntata di Big Show ha messo a puntino anche lo scherzo per Emanuele, una persona del pubblico, insieme alla super gelosa moglie Lory. Dopo aver creato un gruppo chiedendo chi lo volesse incontrare: “Sei un po*co, finisce in tragedia“. Poi l’entrata in scena di Giulia Salemi che ha partecipato allo scherzo e tutto si è concluso con grandi risate.

