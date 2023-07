Proposta di matrimonio durante Battiti Live per Elisabetta Gregoraci, la scoperta dalle sue storie instagram ha fatto impazzire i fan della bellissima conduttrice. Bellissima e bravissima, con il passare delle settimane infatti cresce il numero di chi plaude al suo talento e alla sua capacità di stare davanti alla telecamera con eleganza, brio e senza annoiare o risultare volgare. Basta dare un’occhiata al profilo ufficiale di Elisabetta per capire cosa il pubblico pensa di lei.

“A prescindere dalla bellezza che è oggettivamente imbarazzante, ma quanta gentilezza classe simpatia, e poi resta umile dispensa sorrisi e foto a tutti, fossero tutti così nel mondo dello spettacolo!!! Tanto di cappello davvero”. Tra tante voci che plaudono ad Elisabetta però non mancano le critiche.





Elisabetta Gregoraci, proposta di matrimonio durante Battiti Live

Scrive un’utente: “Vedo le passerelle con abiti meravigliosi e per me restano un sogno! Poi vedo lei…il detto conferma la regola. Il pane sempre a chi non ha i denti!!! potrà avere tutti i soldi e la bellezza…ma resta quello che è!”. Critiche ingenerose, tra l’altro poco condivise, e che non sembrano proprio interessare un fan in particolare che si è spinto oltre.

Nelle sue Instagram stories, Elisabetta Gregoraci ha pubblicato la sorpresa che alcuni suoi fan avevano organizzato per lei: un telo bianco la scritta “Elisabetta Gregoraci sei tutte le emozioni che ci portiamo nel cuore. Grazie di tutto”. Accanto alla conduttrice si può notare una grande scatola con un fiocco rosso che all’interno aveva dei palloncini a forma di cuore.

Ma un altro gesto d’amore è stato fatto da un fan speciale: durante a diretta dello lo show mentre tutti guardavano il palco, un ragazzo ha avanzato una vera proposta di matrimonio: seduto tra il pubblico ha mostrato il suo cellulare mentre sullo schermo scorreva la frase “Mi sposi?”. Elisabetta ha risposto immediatamente con un sorriso mostrando, ancora una volta, il suo grande amore per il pubblico.