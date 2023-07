Incredibile quello che è successo ad una coppia, con lui che è ex Uomini e Donne. Lui ha deciso di mettere in mostra sua moglie, dedicandole un video e focalizzandosi in qualche modo su un dettaglio del suo corpo, ovvero il lato B. Se alcuni follower sono rimasti ben felici di vedere quelle immagini, c’è chi invece ha attaccato duramente l’uomo e anche la sua consorte. E lui è poi successivamente intervenuto nuovamente per dire la sua su questa inaspettata polemica.

Quindi, in maniera inattesa la coppia si è trovata dinanzi ad una situazione spiacevole, a causa del fatto che l’ex Uomini e Donne abbia fatto vedere la moglie e soprattutto il suo lato B decisamente perfetto. Dopo aver letto quelle accuse e anche degli insulti, l’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi ha fatto un altro video in cui ha manifestato tutto il suo nervosismo per commenti che dovevano essere evitati.

Leggi anche: “Sì, stiamo insieme”. L’ex UeD beccato col volto di Canale 5: pochi mesi fa la fine del matrimonio





Coppia ex Uomini e Donne nella bufera: lui mostra la moglie e il suo lato B

Questa coppia, nata in seguito alla rottura con Pamela Barretta da parte dell’ex Uomini e Donne, è finita in poco tempo al centro dell’attenzione. L’ex cavaliere Enzo Capo ha puntato l’inquadratura sulla meravigliosa Ferrari di colore rossa, di sua proprietà, e poi sulla moglie. Ma la telecamera si è concentrata soprattutto sul lato B esplosivo della donna, la quale è più in forma che mai. E l’uomo, come è possibile osservare in un filmato ripreso e pubblicato da Fralof, ha deciso di protestare ufficialmente.

Questa la reazione degli utenti, dopo che Enzo Capo ha immortalato il sedere di Lucrezia Massimo: “La bellezza è nella natura, non artificiali”, “Ridicola”, “Assurdi e ridicoli, lei rifatta“, “Enzo, siete una bellissima coppia, però tua moglie è già bellissima di suo e mettersi le protesi nel cu***, dove sembra che abbia due palloni, secondo me esagera. Poi ovviamente i gusti non si discutono mai”. E l’ex cavaliere di UeD ha replicato a muso duro.

Questa la risposta invece di Enzo Capo: “Sto leggendo sotto l’ultimo post dei commenti assurdi…Gente bigotta, gente carica di invidia…le cose belle sono fatte per essere guardate”. Caso chiuso? Lo scopriremo nei prossimi post di lui o di Lucrezia Massimo.