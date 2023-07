L’ex tronista di Uomini e Donne Alex Migliorini ha ritrovato l’amore. Il protagonista del dating show di Maria De Filippi, prima di diventare popolare nel programma di Canale 5, aveva intrapreso la carriera di parrucchiere. Poi nel 2017 si è seduto sul Trono Gay di Uomini e Donne e il 9 novembre dello stesso anno uscì dallo show con il corteggiatore Alessandro D’Amico. Tuttavia pochi mesi dopo, a marzo, la loro storia finì.

In ogni caso, grazie alla partecipazione al famoso programma Alex Migliorini è diventato popolare arrivando a contare quasi 190mila follower sul suo profilo Instagram. Cura del proprio corpo, moda e benessere sembrano essere le sue passioni, non mancano gli scatti in cui mostra senza imbarazzo quanto madre natura – e tante ore di allenamento in palestra – gli ha donato. Proprio nelle ultime ore è arrivata una segnalazione, seguita da conferme, sul suo nuovo fidanzato.

Alex Migliorini e il nuovo fidanzato: c’è la conferma

Con una segnalazione a Deianira Marzano un’utente ha fatto sapere: “Ma Manuel Pirelli ex tentatore fidanzato con Alex Migliorni. Stanno in Grecia insieme. Ma si capisce che so fidanzati. Ovviamente non lo dicono. Lui era andato a Ex on The Beach con le presunte ex”. Poco dopo arriva una doppia conferma. Sia dalla stessa Deianira Marzano sia da uno dei due diretti interessati.

L’esperta di gossip ha confermato: “Manuel Pirelli e Alex Migliorini oltre chi li segue anche chi li conosce mi ha confermato privatamente. Bene nuova coppia” e immancabile cuoricino. Andando a sbirciare sul profilo Instagram di Manuel, poi, scopriamo, che lo stesso ex tentatore ha postato tra le story una foto in compagnia proprio di Alex Migliorini mentre si trovano al mare. E dunque non sembrano esserci più dubbi.

Manuel Pirelli si è da poco laureato in economia e ha 24 anni. In passato ha partecipato a “Love Island“, il popolare reality show. In questo momento Manuel sta cercando di entrare nuovamente nel programma ma per farlo dovrà battere in una sfida Wolf. Alex Migliorini ritrova dunque l’amore dopo la fine del matrimonio con “Puggy” del quale conosciamo solo il soprannome: “Non è stata una decisione presa su due piedi – a aveva spiegato Alex – anche perché, cosa che sanno in pochissimi, io e lui ci eravamo anche sposati perché eravamo molto innamorati e anche per dare una futuro concreto qui in Italia alla nostra relazione. Purtroppo la vita non ci ha riservato un percorso semplice e, nostro malgrado, abbiamo deciso di lasciarci pur continuando ad avere un bellissimo rapporto anche non stando più insieme”.“Mi hanno operata”. La vip della tv con la flebo al braccio in ospedale: le sue condizioni