L’ex tronista di Uomini e Donne è finita in ospedale e si è sottoposta ad un’operazione. I fan si sono subito allarmati, dopo aver visto le sue foto nella struttura sanitaria. La giovane ha postato un paio di immagini: nella prima si può leggere il numero dell’accettazione del nosocomio, quindi era in attesa di finire sotto i ferri. Poi si è mostrata a letto, con la flebo ancora attaccata al suo braccio e con addosso il classico camice che utilizzano i medici per i pazienti.

Per evitare una valanga di domande da parte dei suoi follower, l’ex tronista di Uomini e Donne ha subito spiegato le ragioni che l’hanno indotta a recarsi in ospedale e ad effettuare questa operazione, consigliata sicuramente dai sanitari. La ragazza ha subito rotto il silenzio e ha voluto far conoscere a tutti il suo stato di salute. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando e soprattutto cosa le è capitato nelle ultime ore.

L’ex tronista di Uomini e Donne in ospedale per un’operazione

Questa ex tronista di Uomini e Donne, che si è immortalata dal letto di ospedale per sottoporsi ad una necessaria operazione chirurgica, è Samantha Curcio. Lei era ritenuta la tronista curvy del dating show di Maria De Filippi ed era uscita dal programma con Alessio Cennicola. Ma la sua relazione sentimentale con l’ex corteggiatore di UeD era davvero durata pochissimo e le loro strade si erano separate dopo pochissimo tempo passato insieme.

Samantha Curcio ha scritto: “Vita vera: sto benissimo, ma sto stressando le infermiere per mangiare. (Piccolo intervento all’utero, normale amministrazione per un sacco di donne). Grazie per tutti i vostri messaggi. Oggi me la passo a riposare, quindi buon inizio weekend a voi”. Invece, quando si era mostrata durante l’accettazione, aveva detto ironicamente: “Chiudiamo la settimana con un bel volo per le Maldive…”. Ma fortunatamente l’ex UeD è in buone condizioni fisiche.

L’anno scorso Samantha Curcio ha realizzato uno dei sogni più belli della sua vita, ovvero incontrare il suo cantante preferito Cesare Cremonini. E l’ex tronista del programma di Maria ha postato delle immagini insieme all’artista.