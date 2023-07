La vip tanto chiacchierata in questi ultimi mesi in ospedale. Tra le ultime Storie Instagram la foto inequivocabile che la ritrae seduta in una clinica, dopo aver fatto probabilmente un prelievo, e sopra la scritta “eh te pareva“. Nessuna spiegazione circa il motivo che l’ha spinta a recarsi in ospedale ma, vista la mole di messaggi che ha evidentemente ricevuto, una volta dimessa e quindi tornata a casa, ha poi pubblicato un’altra Storia. Forse anche per rassicurare il suo pubblico social.

“Grazie a tutti per i messaggi di amore e sostegno. Sono a casa, devo stare un po’ a riposo. Ma mi riprenderò prestissimo. Grazie ancora per essermi stati vicino e per dimostrarmi tanto affetto. Significa tanto per me”. Con queste parole l’ex concorrente del GF Vip 7 si fa risentire dopo lo scatto in ospedale. Lei è Ginevra Lamborghini, sorella della più nota Elettra e anche lei cantante, oltre che come detto ex vippona di Alfonso Signorini.

Leggi anche: “Scusate, devo fermarmi”. Marco Mazzoli, malore improvviso in diretta radio: come sta





“Eh te pareva”: la vip in ospedale

Non è dato da sapere, almeno per il momento, che tipo di problema di salute abbia avuto. Forse lo dirà più in là o forse no. Magari si è trattato di un semplice abbassamento di pressione per via del caldo di questi giorni, ma l’importante è che sia tornata a casa. Le serve solo un po’ di riposo adesso, come sottolineato nella seconda Storia.

A proposito di social, poco tempo fa Ginevra Lamborghini era intervenuta per mettere a tacere dei rumor in merito a lei e ad Antonino Spinalbese, con cui nella Casa era nata una simpatia. Ma solo quella e infatti, anche dopo mesi, l’ex vippona, si è trovata costretta a fare delle precisazioni: “Ci tenevo a dire una cosa dal momento che ho scorto un po’ di brusio sui social. Insomma, volevo un attimo chiarire la cosa”.

“Mi dispiace vedere e sentire a persone a cui voglio e ho voluto molto bene dire falsità su cose passate. Probabilmente spinte da…non so, il fatto che le cose non sono andate come avrebbero voluto. Insomma, volevo chiarire quella che era la mia posizione… Ragazzi, non ci stanno tarantelle qua, state tranquilli per favore”, la conclusione.