Momenti di grande preoccupazione per Marco Mazzoli, colpito da un malore improvviso mentre stava lavorando a Lo Zoo 105, il programma radiofonico che lo vede protagonista. Il vincitore dell’Isola dei Famosi non si è sentito bene da un momento all’altro e sono stati gli altri conduttori a informare i radioascoltatori dell’accaduto. In seguito, lo stesso ex naufrago ha voluto spiegare cosa gli è successo attraverso dei video postati nelle sue Instagram stories.

Marco Mazzoli ha quindi fatto spaventare tantissimo coloro che lo stavano seguendo, a causa di questo malore inaspettato. Si trovava in diretta, quando ha dovuto rinunciare al proseguimento della sua attività lavorativa per riprendersi fisicamente. In radio è stata mandata una pausa musicale e poi è stato riferito che il conduttore radiofonico non poteva continuare ad essere presente per questo malessere.

Marco Mazzoli, malore improvviso: cosa è successo al vincitore dell’Isola

Effettivamente anche lo stesso Marco Mazzoli ha avuto tanta paura, dato che questo malore lo ha colto di sorpresa senza che ci fossero state delle avvisaglie particolari. Il suo racconto sul social network è iniziato in questo modo: “Ragazzi, scusatemi, ma non sono mai stato così male in vita mia. Ho mollato la diretta e questo significa che sto davvero male, avevo una fitta in basso allo stomaco“. E ha poi fatto sapere quale potrebbe essere stata l’origine del problema di salute.

Ed ecco cosa avrebbe causato il mancamento di Mazzoli: “Credo di aver avuto un blocco intestinale, non lo so. Pensavo fosse un calcolo renale, ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati. Sto molto meglio, ma andrò a fare un controllo. Un dolore così non l’ho mai provato, mi sono spaventato perché non sto quasi mai male. Poi per mollare la diretta significa veramente che sto proprio male, non è mai successo. Penso sia stato un calcolo renale, adesso speriamo”, ha concluso il vincitore dell’Isola dei Famosi.

Mazzoli ha regolarmente lavorato a Radio 105 nel pomeriggio di mercoledì 5 luglio e quindi il peggio è passato. Probabilmente si sottoporrà ancora ad altri esami medici, ma le sue condizioni sono ora fortunatamente buone.