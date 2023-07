Sono settimane molto complesse per Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5: nelle ultime ore sta circolando una voce che sta facendo discutere su Tina Cipollari. Il modo in cui Mediaset ha messo fuori Barbara D’Urso fa capire solo una cosa: Berlusconi è stato molto chiaro su quella che sarà la linea editoriale di Mediaset nella prossima stagione televisiva e non si esclude che questa “stoccata” possa riguardare anche le trasmissioni di Maria De Filippi.

Trasmissioni già alle prese con polemiche dopo gli addi in massa tra le coppie. Il dating show di Maria De Filippi è ormai diventato uno dei programmi televisivi più seguiti di sempre. E dallo studio televisivo tante sono le coppie che decidono di uscire mano nella mano per proseguire la frequentazione lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere.





Uomini e Donne, Tina Cipollari fuori dal programma?

E se è vero che spesso i sentimenti vincono su tutto, è anche vero il contrario: gli addii possono accadere. E un addio potrebbe essere quello di Tina Cipollari. Scrive infatti Blasting News che nell’operazione pulizia potrebbe rimanere coinvolta anche Tina Cipollari: “la storica opinionista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, costantemente al centro delle dinamiche e delle liti trash che scoppiano in studio”.

“Tina potrebbe dover darsi una “regolata” ed evitare situazioni particolarmente tensive, come gli scontri che spesso e volentieri la vedono protagonista in studio con la sua nemica giurata Gemma Galgani”. Mediaset, insomma, avrebbe mandato un messaggio a Uomini e Donne. Recentemente Tina è stata al centro di un litigio furioso con il cavaliere Elio.

Il cavaliere e la dama erano andati oltre, si erano insultati ed Elio aveva anche minacciato azioni legali contro Cipollari. “Sei una grandissima maleducata. Per legge, nessuno può offendere pubblicamente un’altra persona. Con te prenderò i provvedimenti opportuni perché ho una dignità e non intendo venire qua per essere offeso da te”, aveva dichiarato il cavaliere.