Ha generato molte discussioni e polemiche il percorso di Nicole Santinelli a Uomini e Donne. E ora da uno dei suoi corteggiatori arriva un retroscena che non mancherà di generare altre ‘chiacchiere’. Come molti ricordano la tronista fu duramente accusata di aver messo in scena un teatrino con il corteggiatore Andrea, anche se poi scelse, appunto Carlo. La relazione, però, è durata quanto un gatto in tangenziale.

Nonostante da Roberta Padua fossero arrivate delle frecciate subito dopo la decisione di Nicole di lasciare Carlo, quest’ultimo l’ha difesa: “Vi prego, non attaccatela, è stata onesta, non ha sbagliato nulla, le auguro ogni bene, tantissima felicità, se la merita. Mi avete conosciuto, non sono uno che dice parole che non sente, se avesse commesso una scorrettezza, ve l’avrei detto”. Adesso l’ex corteggiatore è tornato a parlare, stavolta con un’intervista al sito IsaeChia, facendo anche capire che potrebbe esserci un futuro in tv per lui.

Le parole di Carlo e l’annuncio sul futuro in tv

Durante UeD qualcuno ha criticato Carlo per il suo atteggiamento umile, a volte perfino insicuro. Ora lui stesso dichiara: “Comunque sono abituato da sempre a questo. Mi è capitato che nella vita mi dicessero “non può essere così”, “sta fingendo”, “lo fa per fare bella figura”. Poi comunque dopo un po’ si ricredono, perché alla fine la mia linea di azione è sempre coerente con il modo con cui mi presento. Ero pronto alle critiche perché mi sono sempre state rivolte e sono abituato a gestirle da una vita. So di essere particolare, nel bene ma anche nel male”.

Ad Andrea che lo accusava di non essere davvero innamorato di Nicole Santinelli Carlo Alberto risponde: “Con Andrea ho scambiato qualche parola, è un bravo ragazzo. Ha espresso pubblicamente la sua opinione su di me (per l’ennesima volta) e la rispetto, ma ciò che si agitava in me lo conosco solamente io ed ero innamorato davvero. Non parliamo ovviamente di quell’amore maturo che si costruisce con il tempo e con la conoscenza reciproca, però avessi dovuto dare un’etichetta a quello che sentivo, le parole più spontanee sarebbero state “sono innamorato”. Provavo un sentimento molto forte. Ognuno fa le sue dichiarazioni. Va benissimo”.

Carlo ha inoltre rivelato che non nega la possibilità di tornare a Uomini e Donne, magari come tronista. Ha invece escluso di poter partecipare a Temptation Island perché è troppo geloso e non potrebbe andare con la sua compagna. Né potrebbe fare il tentatore visto che cercherebbe di far riappacificare le coppie e non farle separare. Infine ha espresso un parere su Alice Barisciani, la non scelta di Federico Nicotera: “Mi ha colpito poi di lei una frase che ha detto in studio quando io ero presente e che è un po’ la mia croce da sempre: “in amore è brutto pensare che a volte più dai e meno ricevi”. Un discorso ricorrente nella mia vita. In amore vince chi fugge e io non fuggo…”.

