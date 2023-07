Nei giorni scorsi Mediaset ha presentato a Cologno Monzese il Palinsesto per la nuova stagione 2023-2024. Saranno tante le novità, con nuovi conduttori di Canale 5, Italia 1 e Rete4 e programmi che faranno compagnia ai telespettatori del Biscione. Come tutti sanno, ormai, ha fatto molto rumore la decisione di Mediaset di togliere la conduzione di Pomeriggio 5 a Barbara D’Urso, storica conduttrice Mediaset, che in questi giorni ha rilasciato dichiarazioni molto pesanti sull’azienda.

Confermatissimo invece Gerry Scotti, che torna alla guida di “Caduta Libera“, “Lo Show dei Record” e una nuova edizione de “La ruota della fortuna“. Non poteva mancare Maria de Filippi, regina indiscussa di Mediaset, che torna con “Tu si que vales”, la versione invernale di “Temptation Island”, Amici, C’è posta per te e ovviamente Uomini e Donne.

Uomini e Donne, rivoluzione dopo la decisione di Pier Silvio Berlusconi

La nuova edizione di Uomini e Donne potrebbe trovare diverse regole imposte da Pier Silvio Berlusconi. Già dalla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, l’amministratore delegato di Mediaset è stato molto chiaro sulla linea editoriale dell’azienda. E alla base di questa decisione ci sarebbe lo stop alla conduzione di Barbara D’Urso e la decisione di affidare Pomeriggio 5 dall’ex giornalista Rai e La7 Myrta Merlino.

A questo punto anche Uomini e Donne potrebbe subire un cambio di direzione. Il format ovviamente resterà uguale, ma ci sarà più spazio alle storie tra i tronisti e le corteggiatrici, dame e cavalieri. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha parlato della situazione del GF Vip 7 affrontata qualche mese fa. “I reality? Non impazzisco ma far finta di non vedere ciò che piace al pubblico, vuol dire non essere connessi alla realtà. Ma basta con vip e nip, termini terribili: torniamo alle storie. Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale”, ha detto Pier Silvio Berlusconi.

“Ci sono però limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature. Non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto”. È quindi praticamente certo che anche a Uomini e Donne le cose cambieranno, non vedremo più scene trash come le famose liti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari e altri siparietti.