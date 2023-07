Isabella Ricci, arriva l’affondo. Una storia d’amore che ha fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne, quella tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani che però ha raggiunto il capolinea lasciando senza parole. L’argomento del giorno resta dunque questo e a sferrare il ‘colpo’ contro la dama è stato proprio il cavaliere, che come sempre non gira troppo intorno alla questione centrando il segno. E la frecciatina a Isabella Ricci sopraggiunge in un momento preciso, ovvero quando l’ex marito ha espressamente chiesto di rispettare la privacy dopo la dolorosa separazione.

Armando Incarnato contro Isabella Ricci, arriva l’affondo. Fabio Mantovani nelle ultime ore ha deciso di rompere il silenzio e pronunciarsi in merito alla rottura con Isabella Ricci, la dama con cui ha lasciato lo studio di UeD con tanti progetti futuri da realizzare che però sembrano essersi infranti: “Mi permetto di sottolineare il fatto che il matrimonio era il nostro…per quanto riguarda il riserbo calerei un pietoso velo. Credo che da quanto si legge nei vari commenti si possa rilevare che molti sanno cose che erano solo del nostro matrimonio ed io non ho mai pubblicato e o riferito niente. Ai posteri e alla coscienza di noi due l’ardua sentenza”.

Leggi anche: “Dopo questo se ne deve andare”. UeD, accuse pesanti contro Gianni Sperti: il cavaliere lo ha beccato





Armando Incarnato contro Isabella Ricci, arriva l’affondo dopo la separazione tra l’ex dama e Fabio Mantovani

E all’indomani da queste parole, a dire la sua anche Armando Incarnato che ha preso di mira l’ex dama di UeD senza girare troppo intorno alla questione. Il cavaliere ha reso noto i suoi pensieri in merito attraverso il profilo Instagram: “Le coppie nate per interesse, sono destinate ad una spiacevole disinteresse nel preservare perlomeno un minimo di rispetto nei confronti dell’ex partner. E pensa che a dire “qualcuno” che non ne ha mai azzeccata una, avrei dovuto prendere esempio e imparare il significato della parole amore da qualcun altro. Che vergogna, solo i numeri non indovino“.

Ma le parole di Armando Incarnato non hanno trovato un riscontro positivo in tutti gli utenti. Sarebbero stati in molti a fare notare al cavaliere di tornare ad occuparsi delle proprie faccende personali. Per quanto riguarda Isabella Ricci, in una recente intervista rilasciata per Fanpage. it in merito alla separazione da Fabio, la dama ha asserito: “Lo scenario è cambiato improvvisamente. Riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato”.

E ancora: “Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio. Tacere su questi dettagli è uno dei passi decisi che faccio nella direzione del futuro, una scelta importante dovuta al desiderio di lasciarmi tutto questo alle spalle il prima possibile. Posso solo dire che le cause scatenanti sono state repentine. So bene che non commentare le provocazioni e le false accuse può sembrare accondiscendente, ma per il momento scelgo di mantenere una rigorosa riservatezza sulla fine del mio matrimonio per evitare che un dispiacere privato diventi una chiacchiera da bar”.