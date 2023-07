Armando Incarnato non ha mai avuto un bel rapporto con Gianni Sperti e non perde occasione per rimarcarlo, l’attacco di stavolta contro l’opinionista di Uomini e Donne e netto e, per una volta, sembra mettere d’accordo in parecchi. Per il cavaliere napoletano non è stata una stagione facile, spesso è stato criticato dai fan del programma per i suoi modi eccessivi ed i toni esasperati. Le ultime critiche piovute addosso quando in studio è ricomparsa Aurora Tropea.

Un ‘teatrino’ secondo il pubblico di Uomini e Donne che ha scatenato feroci polemiche: “Che tristezza vedere che ormai la comanda Armando nel programma. Aurora ha fatto quello che vorremmo fare tutti noi, cioè togliersi sto individuo davanti. Pietoso che vanno tutti contro di lei ed addirittura applaudono quando Dario ha detto di voler chiudere, che vergogna”.





Uomini e Donne, Armando Incarnato contro Gianni Sperti

E ancora: “Ma di che stanno a parlare? Sto buffone ha sputato su OGNI donna con cui è uscito, per non parlare di tutti gli altri partecipanti, e ora si offende. Lui che ha sporcato per anni tutti ora dice che hanno sporcato lui. Ma chi crede a quello che dice sto pettegolo? Ma lasciatelo perdere e cominciate a fare un bel repulisti”. Non è chiaro cosa ha intenzione di fare Maria De Filippi.

Se cioè richiamerà a Uomini e Donne Armando Incarnato, ma una cosa è certa. Il cavaliere ha pizzicato duramente Gianni Sperti. Il motivo? L’addio di tre coppie nate al trono classico nell’ultimo anno. Scrive nel dettaglio Armando: “Le coppie nate per interesse sono destinate ad uno spiacevole disinteresse nel preservare perlomeno un minino di rispetto nei confronti dell’ex partner”.

Poi l’affondo: “E pensare che a dire di “qualcuno” che non ne ha mai “azzeccata” una avrei dovuto prendere esempio e imparare la parola amore da qualcun altro! Che vergogna solo i numeri non indovino”. Quel qualcuno è Gianni Sperti e l’invito di Armando Incarnato è quello di cambiare lavoro, nello studio a dare consiglio proprio non ce lo vede.