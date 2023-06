Uomini e Donne, arriva una notizia che non farà piacere ai fan: uno degli amati protagonisti del programma potrebbe essere ad un passo dall’addio. La notizia arriva nelle ore in cui Carola Viola ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare il motivo dell’addio a Federico Nicotera. Un addio che ha fatto parecchio discutere per il modo in cui è arrivato e, soprattutto, perché ben prima della fine della relazione i fan del programma avevano sollevato fortissimi dubbi su di loro.

>“È vero, sto con lui”. Monica Bellucci vuota il sacco, lei e il super vip sono una coppia: chi è il fortunato

Spiega Carola come: “Ho voluto aspettare per metabolizzare il tutto e prendermi il mio tempo per riflettere. Io e Fede ci siamo lasciati, come già sapere. Per tutte le persone che si sentono deluse, vi vorrei ricordare che davanti avete due persone che soffrono e non una storia nata in tv. Grazie per tutti questi mesi di sostegno”.





Uomini e Donne, a rischio la partecipazione di Armando Incarnato

E ancora: “Nessun tradimento o altro. Semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare”. Subito dopo l’addio a Federico era circolata una voce proprio su Carola. Nello specifico in molti si erano detti sicuri della possibilità che la ragazza potesse salire sul trono di Uomini e Donne. Una voce non confermata da nessuna parte mentre Maria De Filippi è al lavoro per formare la nuova squadra.

Se Gemma Galgani sembra inamovibile, così come Riccardo Guarnieri e la coppia di opinionisti formata da Gianni Sperti e Tina Cipollari, coppia chiacchieratissima ma sempre in sella, ecco che arrivano brutte notizi per un altro big. Tra i nomi in discussione, invece, figura quello di Armando Incarnato: a quanto pare la redazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi non sarebbe certa di riconfermarlo nel cast.

Scrive Blasting news come: “Di conseguenza Armando potrebbe ritrovarsi a rischiare il posto e a lasciare spazio a una new entry. Confermata, invece, la presenza di Roberta Di Padua, la dama che sa sempre come far parlare di sé, anche quando la trasmissione non è in onda su Canale 5”.