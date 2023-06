Monica Bellucci conferma la storia d’amore con uno dei più grandi registi del cinema internazionale. I due erano stati fotografati insieme, a passeggio, per le strade di Parigi e Paris Match aveva lanciato la bomba gossip. I due si erano incrociati sulla scalinata del Palais des Festivals di Cannes nel 2006, ma è stato solo 16 anni dopo, nel backstage di un altro festival, che i due si sono avvicinati. Lei era single da quando aveva rotto con l’artista Nicolas Lefebvre nel 2019.

I due non avevano mai parlato di questo gossip, quindi non avevano né confermato né smentito il rumor lanciato dalla rivista francese. Monica Bellucci è un’attrice e supermodella ed è considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 1990 e 2000. È stata sposata con il collega Vincent Cassel, dal quale ha avuto una figlia, Deva, anche lei modella come la mamma.

Monica Bellucci e Tim Burton stanno insieme

Ora Monica Bellucci ha confermato la notizia, lei e il regista Tim Burton stanno insieme. Negli ultimi mesi il 64enne e la 58enne si sono frequentati lontano dagli occhi del pubblico, prima che la loro storia d’amore venisse svelata. La storia d’amore è iniziata quando si sono incontrati in Francia lo scorso ottobre al Lumière Film Festival di Lione.

Poco prima della partenza per Londra, dove inizieranno le riprese del film Beetlejuice 2 diretto proprio da Tim Burton, Monica Bellucci ha rilasciato un’intervista ufficializzando la sua relazione con il regista. “Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l’uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista, inizia un’altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton”, ha detto l’attrice.

Tim Burton è stato sposato dal 1989 al 1993 con l’artista Lena Gieseke, che ha lasciato per l’attrice e modella Lisa Marie, con cui è stato fino al 2001. Nello stesso anno, sul set de Il pianeta delle scimmie, Tim Burton conosce Helena Bonham Carter, dalla quale ha avuto due figli: Billy Ray, nato nel 2003, e Nell, nata nel 2007. I due si sono lasciati nel 2014.