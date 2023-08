Uomini e Donne, clamorosa indiscrezione a pochissimi giorni dall’inizio delle registrazioni: nel nuovo cast non ci sarebbe Gianni Sperti. La presenza dell’opinionista non era mai stata messa in discussione ma pare che l’annuncio sia imminente. E dire che se c’era una che rischiava il posto sembrava essere l’altra opinionista, Tina Cipollari. Scriveva infatti Blasting News che nell’operazione pulizia ordinata da Pier Silvio Berlusconi sarebbe potuta rimanere coinvolta anche Tina Cipollari.

“La storica opinionista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, costantemente al centro delle dinamiche e delle liti trash che scoppiano in studio. Tina potrebbe dover darsi una “regolata” ed evitare situazioni particolarmente tensive, come gli scontri che spesso e volentieri la vedono protagonista in studio con la sua nemica giurata Gemma Galgani”.





Uomini e Donne, clamoroso gossip: Gianni Sperti fuori dal cast?

Mediaset, insomma, avrebbe mandato un messaggio a Uomini e Donne ma a farne le spesse potrebbe essere Gianni Sperti al posto del quale arriverebbe Ida Platano. Lo stesso opinionista, intervistato da Fanpage sul suo futuro nella trasmissione, aveva si era detto piuttosto incerto riguardo al suo destino. “Se le cose sono cambiate in questi giorni non posso saperlo”.

“Mi dispiacerebbe non essere riconfermato, sono anni che ne faccio parte e sono molto legato a Maria De Filippi e a tutto lo staff, ma non mi sorprenderebbe se le cose andassero male”, ha dichiarato l’ex ballerino. Nessuna certezza, dunque, per quanto riguarda la sua presenza. Chi potrebbe non essere triste dell’addio di Gianni Sperti potrebbe essere Armando Incarnato.

Tra loro non c’è mai stato feeling. Tempo fa aveva accusato Gianni di essere quasi un corpo estraneo nel programma: “E pensare che a dire di “qualcuno” che non ne ha mai “azzeccata” una avrei dovuto prendere esempio e imparare la parola amore da qualcun altro! Che vergogna solo i numeri non indovino”. Quel qualcuno è Gianni Sperti e l’invito di Armando Incarnato è quello di cambiare lavoro, nello studio a dare consiglio proprio non ce lo vede.