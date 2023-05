Uomini e Donne, chi pensava che la storia tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto fosse destinata a chiudersi con un addio è rimasto deluso; a due giorni dall’annuncio della separazione tra i due è nato un pesante scambio di accuse, l’ultimo retroscena lo ha svelato nelle ore scorse la tronista che ha sparato a zero sull’ex fidanzato. Il pensiero va immediatamente alle parole di Roberta Di Padua che, senza nascondere un pizzico di soddisfazione, aveva detto: “Se il mio sesto senso di donna non sbaglia, ne vedremo delle belle. Non è finita qui”.

Roberta, infatti, non aveva affatto creduto alla buona fede di Nicole Santinelli che, nonostante abbia deciso di tagliare con Carlo dopo due settimane è stata comunque difesa dal corteggiatore. Nelle ore immediatamente successive l’addio Carlo aveva pubblicato un messaggio sulla sua pagina social in cui metteva i punti sulla sua storia ed i sentimenti verso Nicole.





Uomini e Donne, Nicole Santinelli: “Perché ho lasciato Carlo”

“Vi prego, non attaccatela, è stata onesta, non ha sbagliato nulla, le auguro ogni bene, tantissima felicità, se la merita. Mi avete conosciuto, non sono uno che dice parole che non sente, se avesse commesso una scorrettezza, ve l’avrei detto”, aveva spiegato Carlo. A fare chiarezza sul motivo dell’addio ci aveva, poi, pensato Nicole. “Anche se sono stata io a prendere questa decisione, non l’ho fatto per tutti e due, perché nel modo in cui vedo io l’amore nessuno dovrebbe mai cambiare la propria essenza per qualcun altro”.

E ancora spiegava: “La mia scelta deriva dalle particolari emozioni che ho provato in quel momento, ma una volta usciti da quel programma insieme, vivendoci giorno per giorno mi sono resa conto a malincuore che viviamo e vediamo l’amore in maniera diversa”. Parole alle quali Nicole ha dato seguito sulla scia, probabilmente, dei molti commenti (negativi) piovuti su di lei.

Davanti alle rimostranze dei fan che la accusavano di non essere stata sincera la tronista è sembrata rimbalzare la palla.”Mi sono fatta imbambolare, come tutti voi. L’apparenza inganna e io ci sono cascata di nuovo”, si è difesa Nicole. Basteranno queste parole a fare cambiare idea su di lei? Di sicuro Nicole ha le idee chiare: “Ora penso solo a me stessa”.