Uomini e Donne, Maria De Filippi è pronta a prendere una decisione senza precedenti dopo quello che è successo durante l’ultima edizione del programma. Un’edizione segnato da poco amore e tante polemiche con appena un paio di coppie che si sono salvate dallo tsunami di addii dopo la scelta. Addi arrivati tra una settimana e dieci giorni accompagnati da polemiche feroci. L’esempio lampante è quello della storia tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini a cui, va detto, in pochissimi avevano creduto giudicando lei poco sincera.

A fare chiarezza sul motivo dell’addio ci aveva pensato Nicole. “Anche se sono stata io a prendere questa decisione, non l’ho fatto per tutti e due, perché nel modo in cui vedo io l’amore nessuno dovrebbe mai cambiare la propria essenza per qualcun altro. La mia scelta deriva dalle particolari emozioni che ho provato in quel momento, ma una volta usciti da quel programma insieme”.





Uomini e Donne, Maria De Filippi cancella il trono classico?

E ancora: “Vivendoci giorno per giorno mi sono resa conto a malincuore che viviamo e vediamo l’amore in maniera diversa”. Parole che, nonostante il tono accorato con il quale sono stata pronunciate, non convincono. Secondo molti, infatti , i tronisti sarebbero solo in cerca di visibilità. Per questo Maria De Filippi starebbe pensando ad un colpo di mano clamoroso.

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Nuovo. Nel dettaglio, stando ai retroscena riportati sulle pagina della sempre ben informata rivista diretta da Riccardo Signoretti, emerge la voce secondo la quale Maria De Filippi sarebbe intenzionata a puntare maggiormente sui protagonisti del trono over (Gemma a Roberta e Armando) piuttosto che sui giovani volti del trono classico.

Il motivo? La padrona di casa del talk show dei sentimenti, a quanto scrive Blasting news: “sarebbe stufa di essere “presa in giro” dai tronisti che vengono scelti per mettersi in gioco in trasmissione, soprattutto dopo il fallimento delle ultime storie di questa edizione”. A casa di Maria De Filippi, insomma, i tronisti sembrano aver chiuso per sempre.