Uomini e Donne, neppure il tempo di dire addio a Carlo Alberto Mancini che una nuova polemica investe Nicole Santinelli, la tronista forse più chiacchierata dell’edizione appena conclusa del programma di Maria De Filippi. Nicole che, dopo l’annuncio di Carlo sulla fine della loro storia dopo appena 20 giorni, aveva spiegato i motivi di una scelta tanto improvvisa quanto, per una buona fetta del pubblico affezionato di Uomini e Donne, attesa. Nel dettaglio la tronista ha detto: “Anche se sono stata io a prendere questa decisione, non l’ho fatto per tutti e due”.

“Perché nel modo in cui vedo io l’amore nessuno dovrebbe mai cambiare la propria essenza per qualcun altro. La mia scelta deriva dalle particolari emozioni che ho provato in quel momento, ma una volta usciti da quel programma insieme, vivendoci giorno per giorno mi sono resa conto a malincuore che viviamo e vediamo l’amore in maniera diversa”.





Uomini e Donne, Nicole Santinelli ha lasciato Carlo per Andrea?

Poi aveva mandato una frecciata a Carlo che, poco dopo l’addio, era corso a raccontare tutto sui social: “Dopo neanche 30 minuti che c’eravamo lasciati, io non mi sono sentita di esternare tutto a voi. Piuttosto, visto la buona vede con la quale ci siamo lasciati, mi sarei aspettata di comune accordo di darvi la notizia insieme, o perlomeno avere il tempo di metabolizzare la mia delusione”. Delusione che sembra abbia già trovato un consolatore.

Sembra infatti che Nicole Santinelli sia molto molto vicina all’ex corteggiatore Andrea Foriglio. A supportare la teoria anche una segnalazione che Deianira Marzano, l’esperta di gossip sempre molto informata su Uomini e Donne, ha pubblicato poco fa. “Fonti dicono che Andrea e Nicole non solo si sono sentiti ma anche visti”, ha raccontato l’influencer senza allegare foto o video a conferma del rumor.

Secondo altri Nicole e Andrea sarebbero già una coppia. Lei non conferma ma lascia aperta più di una porta. “A proposito di futuro – ha detto Nicole- . In tanti mi state chiedendo come andrà a finire tra me e Andrea. Quello che ho provato e pensato con lui nel programma non posso negarlo”. Parole che hanno il sapore della conferma.