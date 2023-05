Il pubblico di Uomini e Donne è sconcertato per quanto successo a Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, che si sono lasciati dopo poche settimane. Anche per loro la storia d’amore è durata pochissimo, come accaduto anche a Luca Daffrè e Alessandra Somensi. Dopo le dichiarazioni dell’ex corteggiatore, c’era attesa per la replica della ragazza, che è prontamente arrivata. E non sono mancate le polemiche nelle sue parole, proferite qualche ora fa.

A proposito della separazione di Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, che si sono lasciati inaspettatamente, lui ha fatto sapere: “Vi prego, non attaccatela, è stata onesta, non ha sbagliato nulla, le auguro ogni bene, tantissima felicità, se la merita. Mi avete conosciuto, non sono uno che dice parole che non sente, se avesse commesso una scorrettezza, ve l’avrei detto. Come ha fatto a capire che non ero l’uomo per lei? Questo deve dirlo lei”.

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati: ora parla lei

Adesso è toccato a Nicole Santinelli fare chiarezza su Carlo Alberto Mancini e sul perché si siano lasciati definitivamente. In alcuni audio postati online ha detto: “Con tanto dispiacere mi trovo costretta, andando contro i miei tempi, a fare questo comunicato. Sinceramente ieri, dopo un momento così difficile per me, neanche dopo 30 minuti che ci eravamo lasciati, io non mi sono sentita di esternare il tutto a voi, piuttosto vista la buona fede con cui ci siamo lasciati mi sarei aspettata di comune accordo di darvi la notizia insieme, o per lo meno di avere il tempo di metabolizzare la mia delusione”.

Poi l’ex tronista ha spiegato come è maturata la decisione, che è stata presa proprio da lei: “Anche se sono stata io prendere questa decisione l’ho fatto per tutti e due, perché nel modo in cui vedo l’amore nessuno dovrebbe mai cambiare la proprio essenza per qualcun altro e la mia scelta deriva da particolari emozioni che non ho provato in quel momento, ma una volta usciti da quel programma insieme, vivendoci giorno per giorno, mi sono resa conto a malincuore che viviamo e vediamo l’amore in maniera diversa. Sono dispiaciuta per tutte le persone che hanno creduto in noi, ma non sarebbe stato giusto fingere portando avanti una storia senza futuro“.

E poi a sorpresa l’ex tronista ha anche parlato della sua non scelta Andrea, aprendo le porte a qualcosa di clamoroso: “A proposito di futuro, in tanti mi state chiedendo come andrà a finire tra me e Andrea. Quello che ho provato e pensato con lui nel programma non posso negarlo. Ringrazio anche tutte le persone che invece di attaccarmi hanno cercato di capire quello che stava succedendo, quello che è successo. Grazie a tutti”. E in tanti si stanno chiedendo se si incontreranno nei prossimi giorni.