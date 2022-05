“È praticamente fatta”. Elisa Isoardi, notizia boom. E i fan godono insieme a lei

Elisa Isoardi, il nuovo programma è quasi realtà. Almeno stando alle ultime indiscrezioni, circolate in queste ore su diversi siti di gossip e televisione. Ad annunciare tutto in anteprima è stato il portale di Roberto D’Agostino, Dagospia, che non avrebbe dubbi a riguardo. Dopo due anni di stop per quanto riguarda la conduzione di una trasmissione, sembrerebbe in procinto di ricominciare e lo farebbe comunque in grande stile. Con un programma inserito in una fascia oraria interessante.

Prima delle voci sul suo presunto nuovo programma, di Elisa Isoardi si era parlato proprio un mese fa della sua vita sentimentale. Questo quanto riportato da ‘Diva e Donna’ su Elisa Isoardi: “Gira voce che la conduttrice, ex di Matteo Salvini, sia molto serena anche per un altro motivo: da un po’ avrebbe un nuovo cavaliere. Pare che abbia un cavaliere, ma no, non si tratta di un ritorno di fiamma con l’ex storico Alessandro Di Paolo”. Ma non c’è mai stata una conferma ufficiale.





Elisa Isoardi verso un nuovo programma Rai

Adesso, ritornando sull’ambito professionale di Elisa Isoardi, sta girando con una certa insistenza la voce che la darebbe vicina ad un nuovo programma. La sua ultima avventura come presentatrice è stata a La Prova del Cuoco nel post Antonella Clerici. Poi ha deciso di intraprendere strade diverse, cimentandosi nel ruolo di concorrente nei programmi Ballando con le stelle su Rai1 e Isola dei Famosi su Canale 5. E ora ecco arrivare la possibile svolta, col pubblico che la apprezzerebbe nuovamente come conduttrice.

Stando a Dagospia, Elisa Isoardi potrebbe approdare su Rai2, presentando una nuova trasmissione che sarebbe trasmessa la domenica pomeriggio. Precisamente si tratterebbe di un format che non prevedrebbe la diretta e uno studio specifico e che andrebbe in onda dopo il programma Il Provinciale di Federico Quaranta, che parte alle ore 14. Non resta ora che attendere eventuali conferme, ma sta di fatto che il suo ritorno nel piccolo schermo come presentatrice sarebbe veramente vicinissimo.

Intanto, sempre secondo Dagospia, Alessia Marcuzzi sbarcherebbe su Rai2: “Ci sarebbe una trattativa segreta tra la Rai e Beppe Caschetto, il manager della conduttrice”. Il programma prevedrebbe dalle cinque alle sei puntate e andrebbe in onda il prossimo mese di novembre. La produzione sarebbe di Endemol Shine e la trattativa sarebbe già in fase avanzata.

