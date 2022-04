Si sta parlando moltissimo di Elisa Isoardi soprattutto per quanto riguarda il suo futuro in televisione. Dopo aver lasciato definitivamente ‘La prova del cuoco’, non è più riuscita a imporsi nel piccolo schermo e non conduce ormai da troppo tempo qualche sua trasmissione. L’abbiamo vista qualche volta come ospite di Alberto Matano a ‘La vita in diretta’, ma nulla di più. Ora, però, sembra che la Rai voglia puntare ancora sulle sue qualità professionali. Ma ora la voce bomba fa riferimento invece alla sua sfera privata.

Toccando ancora per un po’ l’argomento professionale, secondo ‘Dagospia’ per Elisa Isoardi sarebbe pronto un programma girato tutto in esterna. Dovrebbe andare in onda su Rai2. Non si sa esattamente il giorno in cui il pubblico potrà rivedere sullo schermo l’amata conduttrice. Si parla comunque del weekend, sabato, domenica oppure magari entrambi. Per essere precisi nell’articolo di Dagospia si legge “Elisa punta alla domenica mattina di Rai2”. Staremo a vedere che decisione sarà presa.





Elisa Isoardi è fidanzata? Mistero sul nome del partner

A dire tutto su Elisa Isoardi è stato il settimanale ‘Diva e Donna’. Ormai per i giornalisti in questione non ci sono praticamente più dubbi, infatti la conduttrice televisiva non sarebbe più single. Al suo fianco avrebbe trovato dunque un uomo che ha conquistato il suo cuore, anche se finora lei avrebbe sempre mantenuto il massimo della riservatezza. E sono anche usciti alcuni particolari sul nome del presunto partner, o meglio, è stato escluso in maniera netta chi potrebbe essere la sua nuova anima gemella.

Questo quanto riportato da ‘Diva e Donna’ su Elisa Isoardi: “Gira voce che la conduttrice, ex di Matteo Salvini, sia molto serena anche per un altro motivo: da un po’ avrebbe un nuovo cavaliere. Pare che abbia un cavaliere, ma no, non si tratta di un ritorno di fiamma con l’ex storico Alessandro Di Paolo”. Non si tratterebbe quindi dell’ex fidanzato, ma di una persona totalmente diversa. I fan della donna vogliono saperne di più e sperano che nelle prossime ore sia proprio lei a rompere il silenzio.

Elisa Isoardi è stata fidanzata con il leader della Lega, Matteo Salvini, dal 2014 fino a novembre del 2018. Poi l’anno successivo ha iniziato a frequentarsi e si è legata ad Alessandro Di Paolo, che è un imprenditore. Alcuni mesi dopo la nascita di questa storia d’amore, lei ha rivelato di essersi separata e da allora non si è saputo altro sulla sua vita privata. Ora, questa notizia che cambierebbe tutto.

“Mistero su Elisa Isoardi”. Le voci nei corridoi della tv: cosa si dice sul suo conto