Emergono notizie molto positive per Elisa Isoardi, pronta per un nuovo programma. La conduttrice televisiva è protagonista a Vorrei dirti che, ma adesso potrebbe arrivare la svolta definitiva. Un passo in avanti rilevante per la donna, che potrebbe conquistare una posizione sicuramente migliore nel palinsesto. Ed è ciò che si augurano tantissimi telespettatori, che la seguono con costanza e con ammirazione date le sue indubbie qualità professionali.

Voci del genere erano uscite fuori anche un po’ di mesi fa, ma adesso abbiamo delle dichiarazioni ufficiali di Elisa Isoardi su questo nuovo programma che potrebbe vederla al timone. Ma non sarebbe da sola in questa avventura lavorativa, infatti al suo fianco ci sarebbe un conduttore molto apprezzato dal pubblico. Le sue parole sono state proferite al settimanale Nuovo e tutti adesso attendono ovviamente conferme finali su questa news.

Leggi anche: “Tutto deciso”. Terremoto in Rai, il programma amato dal pubblico chiude dopo tre anni





Elisa Isoardi, in arrivo nuovo programma: “Sarebbe bello”

A proposito di Vorrei dirti che, questa trasmissione è in onda la domenica pomeriggio ma ora Elisa Isoardi è pronta per il passo successivo e un nuovo programma potrebbe esserle offerto a breve. Passerebbe da Rai2 a Rai1 e lavorerebbe insieme ad un presentatore molto ammirato. Queste le parole dell’ex di Matteo Salvini a Nuovo: “Prematuro parlarne, ma diciamo che sarebbe bello tornare su Rai1 e vorrebbe dire che questa bellissima esperienza con Vorrei dirti che è stata proficua“.

Poi Elisa ha aggiunto: “Insomma, sarei la donna più felice del mondo”. Tra l’altro, questo programma che potrebbe condurre lo ha già presentato in passato: parliamo di Linea Verde. La Isoardi ha anche parlato del collega Beppe Convertini, col quale condividerebbe questo lavoro: “Questo è stato un programma nelle mie corde e che ho amato molto perché mio padre è un agricoltore. Convertini? Non lo conosco al di fuori del lavoro, però lo trovo molto carino, educato e gradevole. Sarei felice di condividere questa esperienza con lui”.

Prima di lavorare nella stagione 2022-2023 a Vorrei dirti che, Elisa Isoardi nel 2021 ha vissuto un’avventura in Honduras all’Isola dei Famosi in qualità di concorrente, ma a causa di un problema ad un occhi era stata costretta a ritirarsi.