“Tutto deciso”. Terremoto in Rai, il programma amato dal pubblico chiude dopo tre anni

Oggi è un altro giorno, rivoluzione in arrivo. Sul futuro di Serena Bortone si sono formate da qualche tempo nuvole grigie. Non si tratta di un problema di ascolti. La conduttrice, infatti, è riuscita a conquistare ancora più telespettatori rispetto al passato, ma non convincere sarebbe altro. Ad esempio lo scandalo dell’allontamento di Romina Carrisi subito dopo il suo tweet polemico nei confronti del programma.

Inoltre secondo Giuseppe Candela di Dagospia Serena Bortone sarebbe nel mirino del centrodestra: “La conduttrice di Oggi è un altro giorno – ha fatto sapere il giornalista – ha ottenuto ascolti più alti di chi l’ha preceduta, con un prodotto interno e alzando il livello qualitativo. Le ragioni sono solo politiche: la giornalista è considerata vicina al centrosinistra, in quella fascia oraria i partiti di maggioranza (soprattutto Fratelli d’Italia e Lega) sognerebbero nomi differenti“. Ora emergono altri dettagli.

Il futuro di Oggi è un altro giorno: tutte le ipotesi

“Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”. Così aveva scritto Romina Carrisi in polemica con gli autori di Oggi è un altro giorno. E da quel tweet, guarda caso, la figlia di Al Bano è sparita dal programma. C’è chi ha parlato addirittura di una punizione. Ma come detto ci sono ben altri motivi dietro il possibile allontanamento di Serena Bortone dal talk show di Rai1.

Presto, intorno a luglio, il nuovo palinsesto della Rai per la stagione 2023/2024 sarà presentato. E tra i programmi Oggi è un altro giorno potrebbe non essere riconfermato. Di sicuro ci saranno dei grandi cambiamenti. Il talk show potrebbe infatti cambiare nome secondo quanto rivelato dal magazine Oggi. Inoltre Serena Bortone potrebbe essere sostituita.

Il nome avanzato per rimpiazzare Serena Bortone alla guida di Oggi è un altro giorno è quello di Tiberio Timperi. Staremo a vedere cosa succederà. Intanto notizie di tutt’altro tenore arrivano per Pierluigi Diaco e il suo “Bella Ma’”. Il programma di Rai 2 ha conquistato il pubblico e tutto lascia pensare che sarà riconfermato. Dall’11 settembre partirà dunque la seconda edizione mentre quella attuale si appresta a concludersi la prossima settimana.

