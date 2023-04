Da circa due settimane Romina Carrisi non appare più nel programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Diversi telespettatori hanno pensato che si potesse trattare di una vera e propria esclusione da parte della Rai, in seguito ad un evento successo proprio da parte della figlia di Al Bano e Romina Power. Lei stessa ha però risposto a queste insinuazioni, chiarendo la situazione.

Moltissime persone hanno pensato che Romina Carrisi fosse stata fatta fuori da Rai Uno. La giovane 35enne fa parte degli ‘Affetti Stabili‘ di Oggi è un altro giorno e proprio nelle scorse settimane pubblicò un tweet che fece scalpore tra i fan del programma. Difatti nelle parole che lei scrisse trapelava una sorta di critica proprio nei confronti del programma e tanti hanno pensato che probabilmente per questo si è deciso di non ospitarla più.

Romina Carrisi motiva la sua sparizione da Oggi è un altro giorno

Fin dall’inizio di questa nuova stagione di Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi ha ricevuti svariate critiche da parte del pubblico. Moltissimi hanno spesso affermato che apparisse all’interno della trasmissione come una “mummia“. Proprio per questo motivo, stanca dei continui attacchi, ha deciso di intervenire su Twitter. Tuttavia, invece di difendersi dagli insulti, ha affermato di concordare con quanto detto. Questo è parso a tutti come una frecciatina nei confronti del programma.

Molti hanno dunque pensato che Romina avesse voluto far intendere che la trasmissione non la mettesse in risalto. Poche ore fa però la Carrisi è nuovamente intervenuta, facendo chiaramente comprendere ai fan che non ha assolutamente abbandonato gli schermi di Rai Uno e che a breve tornerà. Sempre sul suo account ufficiale di Twitter lei ha scritto: “Datemi il tempo di risolvere l’ultimo caso e torno prestissimo alla base centrale di Oggi è un altro giorno“.

Datemi il tempo di risolvere l’ultimo caso e torno prestissimo alla base centrale di @altrogiornorai1 💃🏻 pic.twitter.com/gW4Usv46R8 — Romina Carrisi Power (@CarrisiRomina) April 25, 2023

Di preciso, al commento in cui la definivano una “mummia”, Romina Carrisi rispose: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli Affetti Stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”. Al momento comunque i fan dovranno soltanto attendere che torni ufficialmente nella trasmissione.