Mistero da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Un’assenza importante si è subito notata nello studio del programma Rai, con il pubblico che è rimasto impietrito da questa situazione. Nonostante in tanti si stiano chiedendo cosa sia realmente accaduto, c’è chi ha un’ipotesi ben definita su quanto starebbe avvenendo. Infatti, la protagonista di questa vicenda aveva alzato la voce un po’ di tempo fa e potrebbe essere incorsa in alcuni provvedimenti presi dalla produzione.

Intanto, alcuni giorni fa Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno ha intervistato un ex Amici. Prima di dirvi dell’assenza di questo personaggio, ecco cosa ha rivelato Dennis Fantina: “Ad un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore. Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo”.





Serena Bortone, ad Oggi è un altro giorno mistero su un’assenza

Tutti sono senza parole, infatti non riescono a capire perché siano stati così severi nei confronti di questo volto della trasmissione di Serena Bortone. Ad Oggi è un altro giorno l’assenza di questa famosa si sta facendo sentire eccome. Ormai si sarebbero perse le tracce di lei da più di 10 giorni, dato che l’ultima volta che è stata invitata in studio era il 12 aprile. In seguito aveva scritto un commento su Twitter, indirizzato contro i vertici del programma, da qui forse la scelta di escluderla dal cast.

Ad essere scomparsa da Oggi è un altro giorno la figlia di Al Bano, Romina Carrisi, che aveva scritto sul social network: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”. L’avevano accusata di essere una mummia perché troppo silenziosa e lei aveva fornito questa spiegazione. Poi non è stata più presente nel programma. E c’è chi pensa ad una punizione.

Sono perfettamente d’accordo con te. Girero’ il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata. https://t.co/cMFeBnvCui — Romina Carrisi Power (@CarrisiRomina) April 13, 2023

Ora bisognerà capire se siamo in presenza di una decisione temporanea o definitiva, ma in pochi credono ad una semplice coincidenza tra il tweet e la sua assenza. Serena Bortone non ha finora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale.