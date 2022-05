Eleonora Daniele a Storie Italiane è subito parsa incredula e addolorata. Proprio all’inizio della trasmissione, andata in onda nella mattinata di giovedì 19 maggio, si è rivolta davanti ai suoi telespettatori e ha raccontato una vicenda terribile, che ha lasciato senza parole milioni di italiani. Una tragedia immensa, alla quale è davvero difficile darsi una spiegazione, che ha sconvolto non solo la comunità involontaria protagonista del fattaccio, ma anche il resto della nostra Penisola.

Eleonora Daniele a Storie Italiane, dolore per tragedia asilo a L’Aquila

Eleonora Daniele durante Storie Italiane ha subito aperto il suo discorso, dicendo: “Si è trattato di una tragedia immensa”. Poi l’inviato della trasmissione ha aggiunto: “Per me è molto difficile raccontare questa storia perché ha veramente dell’incredibile. Tommaso era un bambino molto dolce e bellissimo. Tutti i bambini sono tali, ma aveva qualcosa di speciale. Un’altra bambina è in condizioni molto gravi e sta lottando per la vita all’ospedale Gemelli, dove è ricoverata da ieri”.

Il dolore di Eleonora Daniele è derivato dalla tragedia dell’asilo a L’Aquila, infatti nel pomeriggio del 18 maggio un’auto in discesa ha sfondato la recinzione di un asilo uccidendo un bimbo di 4 anni e ferendone altri. La conduttrice tv ha detto: “Sei bambini dai 3 ai 5 anni sono stati investiti da un’automobile finita nel giardino della scuola d’infanzia che frequentavano. Uno di loro ha perso la vita poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Si chiamava Tommaso e aveva 4 anni”. Un dramma davvero assurdo.

“Speriamo che questa tragedia non si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l’evolversi della situazione”, aveva scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Le condizioni del bambino che ha perso la vita erano sembrate subito drammatiche e purtroppo i medici non sono riusciti a salvarlo.

