“A dir poco raccapricciante”. Eleonora Daniele massacrata dall’ospite, il disastro dopo Storie Italiane

Giorgia Soleri contro Eleonora Daniele. La fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, è stata ospite di “Storie Italiane” per presentare il suo nuovo libro “La signorina nessuno”. L’appuntamento con il talk di Rai1 ha rappresentato l’occasione per parlare di vulvodinia, la malattia ginecologica cronica di cui Giorgia soffre da tempo. Tuttavia nel corso della puntata è avvenuto qualcosa che l’influencer ha disapprovato poco dopo sui social.

Lo stesso Damiano dei Maneskin sostiene la battaglia di sensibilizzazione che la compagna Giorgia Soleri sta portando avanti sulla vulvodinia. Ebbene subito dopo la clip di presentazione Eleonora Daniele ha usato belle parole per l’ultimo libro della sua ospite: “Libro molto coraggioso, sono molto contenta che tu sia qua…”. “Anche io, è un onore, grazie mille” ha risposto l’influencer. Tutto nella norma, ma più tardi sui social l’influencer ha avuto qualcosa da ridire.





Giorgia Soleri infastidita: “Non sono la fidanzata di…”

Proprio mentre Giorgia Soleri era ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane” la pagina Instagram “La donna a caso” ha fatto notare un dettaglio. Il fatto è che l’influencer è stata più volte presentata nel sottopancia come “La fidanzata di Damiano dei Maneskin”. Sulla story correlata leggiamo: “Possiamo uscire da questo bad trip della fidanzata di Damiano senza nome?”. E Giorgia poco dopo ha risposto.

Giorgia Soleri ha ricondiviso il post de “La donna a caso” sottolineando sarcasticamente: “Ma non sono senza nome! Mi chiamo la fidanzata di nome e di Damiano dei Maneskin di cognome! Come fate a non saperlo!?”. In sottofondo la canzone dei 99Posse “Ripetutamente” come a segnalare che non è la prima volta che avviene una cosa del genere. E non solo, all’influencer sono giunti numerosi messaggi di solidarietà che Giorgia ha voluto condividere su Instagram.

“Mi sento in imbarazzo al posto tuo! Ma dico io possibile che per attirare telespettatori debbano per forza mettere la parola Damiano e Maneskin su ogni titolo! Ti hanno invitata come Giorgia Soleri per parlare del tuo meraviglioso libro e della battaglia che con grande onore stai portando avanti… Insomma mi sto innervosendo”. Qualcun altro ha fatto notare: “A dir poco raccapricciante davvero. Ho visto la tua intervista è stata davvero di valore, sincera e interessante. Purtroppo sminuita dall’eccessiva celebrazione della tua relazione, di Damiano e dei Maneskin. Totalmente inadeguato mostrare le varie esibizioni all’Eurovision o precedenti. La tv è da rifare”.

