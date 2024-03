Il Grande Fratello è finito lunedì notte. Il 25 marzo è infatti andata in onda la puntata conclusiva di questa lunga, lunghissima edizione del reality show targato Alfonso Signorini. Ha vinto Perla Vatiero, che all’ultimo televoto flash si è scontrata con Beatrice Luzzi, super favorita sin dall’inizio. Dopo i festeggiamenti in studio, quelli privati e mai come quest’anno forse ne sono successe di ogni una volta spente le telecamere.

Tra presunte liti, di cui sono emerse diverse versioni, e dichiarazioni a caldo dei protagonisti, questo post Grande Fratello sta dando non poche soddisfazioni al pubblico che per sei mesi ha seguito le dinamiche della casa. E qui si inserisce una nuova indiscrezione, dopo quella su una chat nata proprio dopo la fine del reality, che a quanto pare vede dei grandi esclusi.

“Dopo il GF non ha salutato nessuno dietro le quinte”

Sul portale LolloMagazine, infatti, si legge che i tre ex gieffini che non sono stati aggiunti al gruppo Whatsapp sarebbero Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. E “La faccenda è diventata ancora più strana quando Angelica Baraldi ha svelato il motivo di questa esclusione”, si legge. Pare infatti che dietro questa “dimenticanza” ci sia stato un semplice problema tecnico: nessuno aveva il loro numero.

Nelle ultime ore, poi, un’altra indiscrezione, che come tale va presa con le pinze, che riguarda una concorrente. Quest’ultima avrebbe evitato di salutare parte del cast dietro le quinte di un programma. Non viene specificato il suo nome ma sembrerebbe che abbia anche espressamente chiesto di essere intervistata da sola. Dunque senza la presenza dei suoi compagni di viaggio, come è capitato in altre occasioni agli eliminati.

“Pare che una vippona non abbia salutato gran parte del cast del Grande Fratello dietro le quinte di un programma – scrive Amedeo Venza tra le sue Storie di Instagram – E ha chiesto di essere intervistata da sola (ma non sappiamo se è stata accontentata)”. Chi sarà? Ovviamente in rete fioccano già le ipotesi ma al momento nessun nome certo.