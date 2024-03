“Comunque Josh ha cancellato il profilo IG”. Il fratello di Greta Rossetti di nuovo sotto i riflettori. Nei giorni scorsi si è parlato tanto di lui e non certo – come tutti sanno – per fatti che riguardano il gossip. Prima il tentativo di aggressione nei confronti di Massimiliano Varrese la sera della finale del Grande Fratello, poi le minacce via radio al giornalista Gabriele Parpiglia. Adesso un nuovo caso.

La segnalazione arriva direttamente da un utente su X. Ma tanti altri commentatori hanno notato la stessa cosa. E si stanno domandando cosa sia successo. Da ieri il profilo Instagram di Josh Carter Rossetti è sparito da Instagram. Non si sa al momento questa novità a cosa sia dovuta. Qualcuno ha ipotizzato che potrebbe trattarsi di una decisione presa da lui dopo i fatti recenti proprio per far calmare un po’ le acque.

“Adesso cosa ha fatto di nuovo?”. Fa discutere sui social l’ultimo gesto di Josh

L’ultimo post pubblicato dal fratello di Greta era un messaggio rivolto a Monia La Ferrara, l’ex concorrente del Gf con la quale Josh aveva intrapreso una relazione. Monia in un primo momento aveva difeso il suo compagno da chi lo aveva criticato per il suo atteggiamento violento. La donna aveva spiegato che il suo compagno non avrebbe mai compito gesti simili contro di lei o le sue figlie. Poi la decisione di lasciarlo via social.

“Non sono le querele, gli insulti o le provocazioni che mi hanno spinto a ragionare e a decidere di chiedere scusa pubblicamente davanti a tutta Italia, ma l’amore che provo per Monia. Sono scuse rivolte alla mia compagna, alla sua famiglia e all’amore smisurato che provo nei confronti delle sue due bambine. Scuse rivolte a tutte quelle famiglie che hanno assistito a tutto il caos di questi giorni”, aveva risposto Josh.

Monia nel frattempo è tornata a Catania, sua città di origine, dove passa il tempo in famiglia e praticando sport, come si vede in alcune sue storie. Non sembra affatto intenzionata a voler tornare sui suoi passi. “Hai fatto bene a lasciarlo”, gli scrivono. Josh invece non aveva pubblicato altri contenuti. Adesso la sparizione del profilo Instagram. Non si sa se per sempre o solo momentaneamente.

Nessun commento dalla mamma dell’uomo, Marcella Bonifacio, che in un primo momento aveva condannato il comportamento del figlio la sera della finale del Gf, ma aveva parlato di provocazioni nei confronti del figlio.

A Monia invece è arrivato un messaggio di solidarietà e sostegno da Fiordaliso, con la quale durante l’esperienza nel reality di Canale 5 era nata una grande amicizia. “Eh niente il tatuaggio di coppia non porta bene. A parte gli scherzi brava Monia ti sei salvata”.