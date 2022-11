“È scomparso”. Ex tronista di UeD introvabile dopo i gravissimi fatti: la notizia poco fa

È stato protagonista di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Oggi ha 58 anni ed è introvabile. Almeno per tutti quelli che lo stanno cercando e sono vittime una presunta truffa contrattuale che secondo il procuratore Raffaele Tito è stata messa in piedi dall’ex tronista Paolo Marco Filippin, di Artegna. Stando alle ipotesi di accusa Paolo Marco Filippin avrebbe raggirato 57 persone che hanno versato caparre per mobili di vario tipo che non sono mai stati consegnati.

La notizia è stata riportata dal quotidiano il Gazzettino che ha raccolto alcune testimonianze di persone che sarebbero state raggirate e che hanno raccontato le loro disavventura davanti ai giudici: in sostanza hanno detto di aver incontrato un venditore di mobili che è sparito facendo perdere le proprie tracce dopo aver incassato i soldi. Davvero incredibile la storia di Michela Pompeo, che ha versato quasi tutto il suo Tfr, esattamente 32mila euro più Iva, per arredare parte di una casa avuta in eredità con la sorella. “Un obiettivo per me molto importante – racconta la donna – perché in quell’abitazione doveva andare a vivere mio figlio che ha una grave disabilità”.

Ex tronista di UeD scomparso dopo aver truffato 57 persone

Alberto Fellet di Santa Lucia di Piave racconta al Gazzettino: “Ho pagato 6.600 euro (caparra) per salotto e camera. Dovevano arredare la casa in cui sarei andato a vivere con la mia compagna. Ma i mobili non sono mai arrivati e la nostra convivenza ha dovuto attendere altri due anni”. I racconti proseguono e si somigliano un po’ tutti. C’è quello della giovane mamma di Treviso, Linda Zorzi, che ci ha rimesso 2mila euro, la caparra per una cucina.

“Siamo stati contattati da una segretaria di Filippin – afferma il marito al Gazzettino – poi lo stesso venditore è venuto a casa nostra”. Una cifra simile è stata versata, e poi non visto nulla di quanto ha ordinato, da Sebastian Mihalache di Zoppola, che appare ancora spaesato rispetto a quanto gli è accaduto. Anche Giorgio Zannol di Belluno chiede giustizia per aver visto sparire 9mila euro.

Come si legge sul Gazzettino, Filippin secondo le ipotesi di accusa è il protagonista di un raggiro che ha mietuto 57 vittime. Persone che hanno versato caparre per mobili di vario titpo che non sono mai stati consegnati. L’ex tronista è chiamato a rispondere anche per il fallimento della sua società, la Fabbriche riunite srl di Brugnera.