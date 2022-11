Ida Platano dopo UeD. E ovviamente dopo la scelta in studio di Alessandro Vicinanza. Perché in tv non si è ancora vista, anche se ormai mancano pochi giorni alla messa in onda su Canale 5 della puntata in questione, ma i fan del programma sono da tempo a conoscenza di questa anticipazione bomba.

Era il 4 novembre scorso quando è stata registrata la puntata di UeD dopo la scelta di Ida Platano che ha quindi ufficializzato il fidanzamento con il cavaliere. Ma stando alla programmazione Mediaset del dating-show, dovrebbe essere trasmessa in tv la prossima settimana, quindi tra il 21 e il 25 novembre.

Ida Platano dopo UeD e Alessandro

Per ora i fan di UeD si devono ‘accontentare’ degli episodi precedenti alla scelta, quindi i battibecchi continui tra la dama di Brescia e il suo ex, Riccardo Guarnieri, con Alessandro spettatore. Ma torniamo al dopo UeD di Ida Platano: con Vicinanza sono una coppia da qualche settimana ma, nel rispetto del regolamento della trasmissione, non possono ancora farsi vedere insieme né in pubblico né sui social.

Ida quindi non può ancora farsi vedere col nuovo fidanzato e di fatto è praticamente sparita da Instagram, dove di solito è invece sempre attiva. Quando sarà trasmessa la puntata della scelta lei e il suo cavaliere saranno liberi di postare foto e Storie, queste sono le regole. Ma nelle ultime ore, forse per tranquillizzare tutti i suoi fan preoccupati della sua assenza, la parrucchiera è tornata a farsi vedere e sentire.

Ida Platano si è mostrata sorridente e felice su Instagram. Prima al lavoro, nel salone. Poi ha registrato un breve video in cui, da quel poco che si può intuire sembra andare a gonfie vele la sua vita con Alessandro. La dama ha detto di stare benissimo anche se sparita dai social. Ha ringraziato i suoi tanti fan con il sorriso e gli occhi che brillavano e queste Storie dovrebbe bastare a smentire le voci di crisi con il cavaliere.