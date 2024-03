Il Grande Fratello è finito con la vittoria di Perla Vatiero. Seconda Beatrice Luzzi, data per favorita sin dall’inizio. L’ultima puntata di questa lunghissima edizione è andata in onda lunedì 25 marzo e, come previsto, si è conclusa a notte fonda con l’arrivo delle super finaliste in studio. Poi la proclamazione e i festeggiamenti. In tanti puntavano sull’attrice, protagonista molto amata e discussa della casa, ma alla fine ha avuto la meglio il volto di Temptation Island.

Non per molto, con queste percentuali: alla ‘Rossa’ è andato il 45 per cento, mentre Perla, che è di nuovo la fidanzata di Mirko, ha raccolto il 55.Anche per il conduttore è stato “un risultato clamoroso”. “Grazie a tutti, non ci credo”, le prime parole della ex protagonista di Temptation Island, ovviamente piena di gioia e gratitudine verso il pubblico che l’ha sostenuta fino a questo grande traguardo.

GF Finale, Beatrice punge Perla dopo la vittoria

Tornando al verdetto del pubblico, subito dopo l’annuncio della vittoria di Perla, alcuni concorrenti tra cui Giuseppe Garibaldi (lo abbiamo raccontato qui) sono corsi ad abbracciare l’attrice e festeggiare con lei, in ogni caso, il secondo posto. Poi, sui canali social del Grande Fratello, Beatrice ha avuto modo di commentare a caldo la mancata vittoria.

Ha ovviamente ringraziato tutti, dagli ex compagni di avventura al padrone di casa senza dimenticare i tanti, tantissimi fan che facevano il tifo per lei. Non solo. Con il suo modo ironico e pungente, ha anche lanciato una frecciatina ai Perletti, ossia Perla e Mirko che ora avranno modo di vivere la loro storia d’amore fuori.

"ha vinto l'amore speriamo che duri anche dopo la finale"



BEATRICE CHE LANCIA TUTTO L'ARCO SULLA COPPIETTA FAKE HA SUBITO UNA VERA E PROPRIA INGIUSTIZIA ED È GIUSTO FARSI RODERE IL CULO MA LEI È PIÙ COMPOSTA DI NOI #grandefratellopic.twitter.com/IWjJNdIeZU — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) March 26, 2024

“Allora ragazzi…. ha vinto l’amore! E speriamo che duri… oltre la finale”, ha detto con la sua inconfondibile risata Beatrice Luzzi facendo una battuta su questa relazione che praticamente ha dominato ogni puntata del Grande Fratello. Battuta che è diventata presto virale sui social. “Per quanto mi riguarda vi voglio bene, siete stati grandiosi. Mi avete dato tantissimo e ci vediamo prestissimo”, ha chiuso.