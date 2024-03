Non poteva mancare Giuseppe Garibaldi alla finale del Grande Fratello. E ha fatto un ingresso trionfale all’inizio della diretta, essendo stato eliminato giovedì scorso a notte fonda. Con grossa sorpresa di tutti, perché il bidello calabrese è stato un grande protagonista di questa edizione, anche per la storia con Beatrice Luzzi poi interrotta bruscamente. Ma dopo un periodo di gelo completo durato diversi mesi, poco prima della fine del reality i due hanno iniziato a riallacciare i rapporti.

Si sono anche trovati soli in tugurio e ne hanno approfittato per scambiarsi qualche riflessione sul loro percorso e sul legame creato in questi mesi, tra momenti di intimità e accese discussioni. “L’errore più grande è stato non difenderti. Tornassi indietro ti avrei difeso in diretta, ritirato tutto quello che avevo detto, prendere posizioni, lottare per te, starti accanto, proteggerti”, aveva detto Garibaldi. E ancora: “So che quello che c’era nei tuoi confronti era vero. L’ho sempre pensato”.

GF Finale, il gesto di Garibaldi per Beatrice

Nemmeno a dirlo, Giuseppe Garibaldi ha sempre fatto il tipo per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Non ha vinto però: nell’ultimo scontro ha trionfato Perla con il 55% dei voti contro il 45 dell’attrice. Dunque “la rossa” si è classificata al secondo posto dopo la ex protagonista di Temptation Island.

Non appena avvenuta la proclamazione, Garibaldi è subito corso ad abbracciare Beatrice, convinto che meritasse la vittoria. Poi, durante la notte di festeggiamenti, il 30enne ha parlato del loro rapporto e spiegato che presto saranno entrambi ospiti a Verissimo. “Non abbiamo fatto una foto perché era un momento di confusione totale”, ha raccontato in una storia Instagram, condivisa dai fan dei “Beabaldi”.

🎉 La vincitrice di questa edizione di #GrandeFratello sei tu… PERLA! 🎉 pic.twitter.com/JL5LBaLMFq — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 26, 2024

"Domani dovremo andare a Verissimo insieme, e poi quel che succederà, succederà"

…

Detto con quel sorriso🥹

Morta #beabaldi pic.twitter.com/mFB60muVoE — Signor B (@noemipataaa) March 26, 2024

Un frame preso dal canale #BEABALDI i nostri che si abbracciano e baciano ❤️ pic.twitter.com/A4vTd1YsFA — BeaGiu (@AngelottiA79935) March 26, 2024

“La prima persona che ho abbracciato non è stata Perla che ha vinto, ma sono andato direttamente da lei perché sapevo quanto ci tenesse alla vittoria”, ha detto ancora ricordando il momento della proclamazione e dunque la scoperta del secondo posto di Beatrice.