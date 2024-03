È Perla Vatiero la vincitrice del Grande Fratello. Nessuno se lo aspettava, ma il suo fandom era davvero forte. “Grazie a tutti ancora non ci credo”, ha detto l’ex volto di Temptation Island dopo la vittoria. Dopo una maratona lunga diverse ore, Alfonso Signorini ha introdotto il contenuto della busta annunciando il “risutato clamoroso”. A vincere è infatti Perla Vatiero con il 55% delle preferenze a Beatrice Luzzi solo il 45%.

Beatrice Luzzi aveva superato ben 111 nomination e 19 televoti ed era stata la prima finalista con il 60% dei voti deve ora accontentarsi del secondo posto. Quindi un vero risultato clamoroso, come detto da Alfonso Signorini, perché la maggior parte del pubblico si aspettava di vedere trionfare Beatrice Luzzi. La vittoria di Perla Vatiero ha scatenato il malcontento sui social, dove sono piovuti centinaia di commenti contro l’ex volto di Temptation Island.

Grande Fratello, Daniela Martani contro la vittoria di Perla

Secondo molti telespettatori è riuscita a vincere grazie anche ai fan di Mirko Brunetti, suo attuale fidanzato con il quale si è riconciliata proprio nella casa del GF 2023-2024 e quelli dei concorrenti che mai hanno sopportato Beatrice Luzzi.

Secondo la maggior parte del pubblico Beatrice Luzzi avrebbe meritato di più la vittoria vista la sua maggiore permanenza al Grande Fratello, per essersi messa in gioco con tutta se stessa e per aver mostrato anche di essere una donna di grande cultura e intelligenza. Proprio per questo motivo, anche Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, è intervenuta sui social pubblicando un post al veleno contro la Vatiero.

Che ingiustizia, ha vinto la cafonaggine e il trash

Anche stavolta la cultura è andata a farsi fottere#grandefratelllo — Daniela Martani (@dany_martani) March 26, 2024

“Che ingiustizia, ha vinto l’ignoranza, il trash, la cafonaggine. Un paese che mette sul podio una caciottara che neanche sa coniugare i verbi è un paese culturalmente morto”, ha scritto la Martani su una storia di Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello, attivista e conduttrice radiofonica, ha scritto anche su X: “Che ingiustizia, ha vinto la cafonaggine e il trash. Anche stavolta la cultura è andata a farsi fottere #grandefratello“.