“Mancherà a tutti la tua forza”. Lutto per Elena Sofia Ricci, cuore spezzato per l’attrice: il ricordo sui social

Lutto nella tv italiana: è morta Carla Cassola, attrice e doppiatrice siciliana. In tanti la ricordano per le sue parti in tante fiction di successo. E tra i tanti colleghi che hanno voluto ricordarla, anche Elena Sofia Ricci. La famosa e amatissima attrice di “Che Dio ci aiuti” e “I Cesaroni”, ha voluto mandare un pensiero alla collega tramite il suo profilo Instagram, condividendo una serie di foto insieme all’attrice.

Elena Sofia Ricci l’ha salutata a modo suo, commossa ed addolorata per l’ultima volta, rammaricata del fatto di non essere riuscite ad ultimare l’ultimo spettacolo insieme. “Ciao Carla. Non ce l’abbiamo fatta a farlo insieme questo tuo ultimo spettacolo, ma grazie per tutto quello che ci hai insegnato ancora in questi mesi”, ha scritto la Ricci definendo poi la collega una grande donna ed una grande attrice. È morta Carla Cassola, aveva 75 anni e se n’è andata a causa di una malattia non meglio specificata.

È morta Carla Cassola, il ricordo di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci, come dicevamo, in queste ore ha voluto ricordare la cara collega, affidando ad Instagram il suo dolore ed il suo dispiacere immenso per la grave perdita: “Spero di portare con me anche solo un centesimo della tua forza”, ha detto. L’ attrice e doppiatrice siciliana è nata a Taormina nel 1947 e nel corso della sua lunga carriera ha recitato in moltissimi film di successo come L’Urlo di Tinto Brass ed i film horror Demonia, La casa nel tempo, La setta.

M anon è finita, perché la sua carriera non è stata solo al cinema. La professionista, infatti, ha recitato in molte fiction di successo come Il maresciallo Rocca ed il più recente Rocco Schiavone. Carla Cassola poi, è stata anche una doppiatrice apprezzata tanto che ha vinto il Nastro D’argento per il miglior doppiaggio femminile dopo aver dato voce a Tilda Swinton nel film Orlando.

Sul piano personale, infine, Carla Cassola era la moglie di Andrea Tidona, anch’egli attore ed anche lui originario della Sicilia, più precisamente di Modica. La donna lascia un grande vuoto per la sua famiglia e nel mondo del cinema italiano.

