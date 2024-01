“Guardate che è gay”. Grande Fratello, Greta choc. Pubblico senza parole per la confessione sul suo amico speciale. Una cosa confermata anche da Massimiliano Varrese che la vede proprio come la collega. Ma andiamo un attimo con ordine e cerchiamo di capire cosa sta succedendo e perché questa frase sta facendo imbestialire orde di fan sui social. Partiamo dal presupposto che tutti, o quasi, sono certi che Greta Rossetti nutra un interesse sentimentale per Vittorio Menozzi. In tanti poi, dentro e fuori dal GF ipotizzando che possa scaturire una relazione tra i due.

Tuttavia, Menozzi ha espresso più volte delle riserve, portando a galla diverse ragioni per giustificare la sua riluttanza. Una delle prime motivazioni addotte da Vittorio riguarda il passato sentimentale di Greta con Mirko Brunetti, un suo conoscente: “Lei è la ex di un mio amico, stava con Mirko. Quindi non potrei mai. Non sono fatto così e non ce la farei proprio”.





Successivamente, ha fatto riferimento al loro legame fraterno: “Per me è come una sorellina e abbiamo creato un bel rapporto”. Infine, ha menzionato l’interesse di un altro inquilino, Sergio, verso Greta, ribadendo di considerarla come una sorella: “No, poi lei piace a Sergio. Quindi… Se mi piace? Io la vedo come una sorella”. Nonostante le dichiarazioni di Vittorio che pongono Greta nella zona dell’amicizia, i sostenitori del programma continuano a speculare su un possibile sviluppo romantico.

Anche Greta, parlando con Massimiliano, ha espresso chiaramente di non avere sentimenti romantici per Vittorio, affermando: “Se ho in testa Vittorio e mi piace? Io ho il mio pensiero su di lui”. Massimiliano ha risposto con un’affermazione che ha suscitato curiosità: “Ce l’ho anche io quel pensiero dal primo giorno su di lui”. Greta ha concluso la conversazione affermando di vedere Vittorio come un fratello: “Ok appunto, allora basta. E per quello lo vedo proprio come se fosse mio fratello”.

GRETA che allude al fatto che Vittorio sia Gay e non gli piace ma fino a ieri flirtava e voleva la ship con lui. Falsa e strafalsa.



Ecco la nuova stella immacolata ma io non mi dimentico!!!!!!#grandefratello pic.twitter.com/5y8YkXGxhb — Carlitos🇧🇷🍟🖤💙 (@soulsp22) January 16, 2024

Sui social media, alcuni utenti hanno ipotizzato che il “pensiero” condiviso da Massimiliano e Greta potesse alludere a una presunta omosessualità di Vittorio. Tuttavia, questa teoria sembra poco plausibile, considerando che fino a poco tempo fa Massimiliano era in disaccordo con Vittorio, che riteneva si stesse avvicinando troppo a Monia La Ferrera. Quindi, assumendo che Massimiliano sia una persona lucida, non sembra stesse facendo allusione a un’omosessualità non dichiarata di Menozzi. Ma allora di cosa parlavano?

