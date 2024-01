Tensione alle stelle dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, sotto i riflettori ancora Beatrice Luzzi. Beatrice, sempre più amata dal pubblico, che ieri ha sparato a zero su una parte del gruppo. “I gruppi ci sono sempre stati, soltanto che si compattavano contro di me e sembravano più uniti. Adesso non si tratta di gruppi uno contro l’altro, si tratta del fatto che ormai ci conosciamo e si sta più con le persone con cui ci si trova bene”, ha raccontato Bea.

Mettendo nel mirino Rosy: “È estrema”. Parole alla quali la chef ha replicato: “Abbiamo avuto un percorso burrascoso, ho dato tanti benefici del dubbio a lei, ci siamo conosciute e avvicinate. Poi non sono più riuscita a reggere la tensione che creava”. Lo scontro ha dato il là ad altri interventi, su tutti quello di Anita.





Grande Fratello, Beatrice e Fiordaliso non si fidano di Grecia

“Credo siano entrati a gamba tesa, con un obbiettivo preciso, siamo qui perché il programma non andava bene. Mi dispiace che non mangiamo più insieme”. Dopo la puntata tutto è rientrato nei ranghi. Ma durante il pomeriggio di oggi Beatrice è tornata a parlare, stavolta con Fiordaliso (l’unica di cui ormai sembra fidarsi) contro Grecia.

Cosa è successo? L’attrice ha affermato di non nutrire interesse nel continuare questa conoscenza. Mentre Grecia ha convenuto che soltanto per lei si trattava di amicizia, chiudendo la questione. Fiordaliso ha provato una timida difesa della venezuelana ma Beatrice ha spiegato come Grecia si un personaggio sui generis che, cosa peggiore, interpreta un personaggio: “sempre composta, sempre felice, mai arrabbiata, mai risentita”.

“Se nella realtà, nella vita di tutti i giorni, un atteggiamento del genere risulterebbe fittizio, all’interno di questo gioco è ancora più incomprensibile”. Ma non è finita qui: Beatrice ha puntato il dito ulla chiusura emotiva di Grecia e sul fatto che non si confidi con nessuno e che non lascia mai intravedere cosa pensa davvero. “Puoi diventare amica di una persona come lei?”, ha chiesto Beatrice. La risposta di Fiordaliso è stata no.